Fetele din Romania care schimba lumea cu ajutorul tehnologiei

Peste 400 de tinere eleve din toata tara s-au inscris in competitia dedicata fetelor pasionate de tehnologie si business, iar acum 29 de echipe se lupta pentru un loc in marea finala.Echipele, sub indrumarea mentorilor, specialisti in domeniul IT sau a profesorilor coordonatori, au avut sansa de a-si transforma ideea intr-un proiect de tip startup.Au creat o aplicatie mobila care contribuie la rezolvarea unei probleme din societate si au realizat un business plan alaturi de o prezentare de lansare a aplicatiei.Adobe Romania si Banca Transilvania au ales sa sustina tinerele din Romania, alaturandu-se in calitate de sponsori nationali ai competitiei Technovation Girls., spun reprezentantii Adobe Romania.Impresionati de ambitia, creativitatea si de munca participantelor, cele doua companii partenere ale competitiei au ales sa sustina si sa premieze cele mai bune doua idei ale echipelor inscrise, la nivel national.Echipa care a impresionat compania Adobe Romania prin aplicatia lor este Tech Heroes, o echipa formata din patru tinere care au ales sa vina in ajutorul persoanelor aflate in scaunul cu rotile.Aplicatia pe care echipa a creat-o se numeste Wheel Away si este o aplicatie mobila cu rol de harta, care ofera date actualizate cu privire la traseul accesibil cu markere, statiile de metrou dotate cu lifturi speciale si trasee multiple., a declarat echipa Tech Heroes, sustinuta de Adobe Romania.Echipa a carei idee a fost foarte apreciata de Banca Transilvania se numeste VOX si este formata din cinci eleve din Constanta.Tinerele au creat QReceipt, o aplicatie mobila care are ca scop reducerea gradului ridicat de poluare cauzat de printarea bonurilor fiscale in format fizic.Aplicatia lor isi propune sa aduca consumatorul si unitatile comerciale pe o singura platforma, cu ajutorul careia se poate genera un bon fiscal electronic., a spus echipa VOX, sustinuta de Banca Transilvania.Banca Transilvania, compania care a ales sa sustina tinerele eleve in cadrul competitiei, transmite:Technovation Girls este una dintre cele mai mari competitii internationale de tehnologie si antreprenoriat, dedicata fetelor.In lunile mai si iunie va avea loc jurizarea online a tuturor aplicatiilor inscrise in competitie si selectarea echipelor finaliste, ale caror proiecte vor fi premiate in cadrul unui eveniment international, desfasurat anul acesta online.Competitia este adusa si organizata anual in Romania de catre ADFABER, ONG-ul a carui misiune este de a aduce educatia mai aproape de tehnologie.