Fizicianul Cristian Presura demonteaza argumentele Academiei Romane. Riscul 5G, comparat cu cel al castravetilor murati

Presura sustine ca standardele pentru 5G sunt aceleasi ca la 4G cand vine vorba despre densitatea de energie, argumentand ca campurile electromagnetice generate nu au cum sa fie mai mari. In plus, spune ca radiatiile nu sunt neaparat periculoase.Referitor la asocierea dintre campul electromagnetic produs de radiofrecvente si dezvoltarea cancerului, fizicianul raspunde:"E adevarat, la aceeasi categorie sunt inclusi si castravetii murati. Categoria indica cum, daca punem intensitati uriase, mult mai mari, putem observa efecte in animale. La o categorie mai grava este "probabil cancerigen", acolo unde fumul de tigara are 9 molecule din aceasta categorie. Iar la cateoria "sigur cancerigen" intra carnea procesata. Citesc ca 50 de grame zilnice de carne procesata creste sansa de cancer de colon cu 18%. Zic asta doar sa vedeti cat de sanatosi sunt castravetii murati fata de fumul de tigara sau carnea procesata. Iar 5G-ul intra la castraveti murati", scrie Cristian Presura pe contul sau de Facebook Presupra mai spune ca 5G este un motor nou al economiei si ca nu reprezinta un pericol.Citeste si: