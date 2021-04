Google Earth prezinta imagini uluitoare din ultimii 36 de ani: Cum a trecut timpul peste oameni si Pamant VIDEO

In imagini putem observa cum anumite regiuni sau orase s-au transformat de-a lungul timpului, precum si zone vaste de pe Terra, care au evoluat negativ din cauza consecintelor climei si a fenomenelor naturale, potrivit Daily Mail Google Earth a folosit la realizarea acestui video mai mult de 24 de milioane de fotografii luate din sateliti, apoi prelucrate si montate, cu ajutorul unei tehnici moderne. Pot fi vazute semne ale expansiunii agriculturii si dezvoltarea unor metropole, precum Dubaiul.Proiectul contine si imagini provenite de la Agentia Spatiala americana NASA, dar si de la Uniunea Europeana. Acestea au permis programului de computer sa arate oamenilor cum se prezinta Pamantul , in comparatie cu anii trecuti."Realizarea unui video timelapse pentru o planeta a necesitat o cantitate semnificativa a ceea ce noi numim "sfaramarea pixelilor" in Earth Engine, platforma cloud a Google pentru analize geospatiale", a afisat pe blog Pentru conceperea acestui video de doar 2 minute si 18 secunde, au fost necesare peste doua milioane de ore de procesare pe calculatoarele care deservesc Google Cloud si de compilarea a 4,4 terapixeli de imagini, echivalentul a 530.000 de video la rezolutie 4K.