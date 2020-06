Iata cum poti folosi inteligenta artificiala pentru eficienta si inovatie in noul context

Motiveaza-ti angajatii cu mixul perfect de beneficii extrasalariale! Alege cardul de masa Up Dejun cu cost 0 si ai abonamente medicale Regina Maria de la 3 EUR/angajat. Afla mai multe AICI!

Ziare.

com

La aceste teme si-au propus sa raspunda Profero si iSense Solutions, prin, noul studiu BOLD by Lowe Group., a spusSpecialistii Profero au identificat 6 capacitati ale inteligentei artificiale pe care brandurile le pot valorifica:1. Inteligenta artificiala faciliteaza intelegerea lumii reale, prin identificarea gesturilor, obiectelor, oamenilor sau a sunetelor, cu ajutorul senzorilor video, audio sau de alt tip. Folosind aceste date, brandurile pot crea experiente care le ofera consumatorilor feedback in timp real la actiunile lor.2. Mecanismele de deep-learning permit tehnologiei sa genereze texte, imagini, continut video si audio care nu existau anterior, ceea ce ajuta brandurile sa creeze continut cu un nivel foarte mare de personalizare, in mod complet digital.3. AI integreaza mecanisme avansate care permit crearea de interactiune cu consumatorii, simuland, cu o foarte mare acuratete, comportamentul uman, capacitate care se poate traduce in conturarea unui brand voice unic.4. Inteligenta artificiala proceseaza volume enorme de informatii, rezolvand calcule, analize si alte task-uri in timp record sau chiar instant, fapt ce ofera brandurilor posibilitatea sa utilizeze in moduri unice datele pe care le detin.5. Dispozitivele de tip wearable, precum bratarile smart, sunt capabile sa citeasca datele biometrice ale utilizatorilor in timp real, o resursa valoroasa pe baza careia brandul poate raspunde ultra-personalizat la nevoile consumatorilor, diferentiindu-se astfel pe piata.6. Pe baza datelor colectate, algoritmii identifica tendinte la nivelul pietei sau al comportamentului consumatorului. Astfel, brandurile pot defini modele noi, care sporesc capacitatea de inovare.In continuare, studiul iSense Solutions pentru BOLD by Lowe Group analizeaza relatia consumatorilor romani cu tehnologiile AI, in prezent. Materialul se bazeaza pe un esantion de 512 utilizatori de internet din mediul urban, cu varsta cuprinsa intre 18-50 de ani, iar datele au fost culese in luna martie 2020., spuneCercetarea arata ca 96% dintre persoanele din mediul urban au auzit despre inteligenta artificiala, dar numai 40% spun ca au interactionat cu aceste tehnologii, desi aproape toti declara ca au folosit in ultimul an servicii care integreaza AI, precum Facebook feed (74%), recomandari online de shopping (73%), asistenti personali smart (59%), filtre de spam pentru e-mail (53%), algoritmi predictivi de cautare (38%), asistenti virtuali (34%) si chatboti (21%).Trei sferturi dintre romani spun ca pot explica in ce consta inteligenta artificiala, in timp ce restul nu sunt siguri sau nu pot face acest lucru. Totodata, romanii cred ca solutiile AI pot rezolva problemele cu care ne confruntam (67%), inlocui job-urile oamenilor (66%), opera sisteme de supraveghere a populatiei (42%), controla lumea (12%) si mintea oamenilor (11%).Numai 35% dintre romanii din mediul urban au incredere, in prezent, in capacitatea AI de a oferi customer service la aceeasi calitate precum o persoana reala, insa 52% considera ca, pe termen lung, inteligenta artificiala are potentialul sa imbunatateasca nivelul acestui serviciu.In ceea ce priveste transmiterea de date personale pentru a beneficia de servicii de o calitate mai buna, cu ajutorul AI, cele mai multe persoane se simt confortabil sa ofere adresa de e-mail (60%), numele si prenumele (57%) si numarul de telefon (54%), iar la polul opus se situeaza adresa de domiciliu (24%), valoarea venitului pe gospodarie (13%), informatiile de identificare personala (12%), valoare venitului individual (11%) si datele bancare (5%).La capitolul domenii unde consumatorii declara ca se simt confortabil cu integrarea solutiilor de inteligenta artificiala, primul loc este ocupat de retail-ul online (65%), urmat de telecomunicatii (59%), recomandari personalizate in zona auto (58%), sistemul financiar/de investitii (54%), banking (53%), iar pe ultimul loc se situeaza serviciile de administratie publica (43%).