Implementarea tehnologiei 5G in Romania. Raportul va fi trimis marti catre Comisia Europeana

"Noi suntem un guvern deschis care considera clar o prioritate digitalizarea Romaniei, transformarea digitala. In ceea ce priveste tehnologia 5G, acum aproximativ o luna s-a constituit un grup de lucru, din care face parte un reprezentant un reprezentant al Cancelariei, subsemnatul, un reprezentant al Guvernului, un reprezentant de la MTIC (Ministerul Transporturilor, Infrastucturii si Comunicatiilor, n.r.), un reprezentant CERT-RO, apoi de la ADR (Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, n.r.) si pregatim un draft de raport pentru implementarea 5G pe care il vom trimite la Comisia Europeana. Il putem trimite astazi, speram sa-l terminam. Acum, trebuie sa luam in calcul ca a avut loc o schimbare a Guvernului si o schimbare la conducerea CERT-RO. Eu cred ca, astazi, vom trimite acest raport la Comisia Europeana. Tehnologia 5G ne va ajuta foarte mult pentru dezvoltarea oraselor inteligente, asa-numitele Smart City, in care putem avea o monitorizare a traficului, a calitatii aerului, parcari inteligente, semaforizare inteligenta, toate acestea ducand bineinteles la o crestere a calitatii vietii noastre, a tuturor", a afirmat Nicolescu.Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat, in data de 2 martie 2020, ca, pana la sfarsitul trimestrului III a acestui an, si-a propus sa definitiveze documentatia de licitatie pentru frecventele 5G, iar organizarea procedurii de selectie pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil in benzile de frecvente de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3400-3600 MHz (5G) pentru furnizarea de retele publice si servicii de comunicatii electronice de banda larga este programata pentru ultimul trimestru din 2020.Pe data de 29 ianuarie 2020, Comisia Europeana a aprobat setul comun de instrumente cuprinzand masuri de atenuare convenite de statele membre pentru a raspunde riscurilor de securitate legate de introducerea tehnologiei 5G, a cincea generatie de retele mobile In concluziile privind setul de instrumente, statele membre au convenit sa consolideze cerintele de securitate, sa evalueze profilurile de risc ale furnizorilor, sa aplice restrictii pertinente pentru furnizorii considerati a prezenta un risc ridicat, inclusiv sa aplice excluderile necesare in ceea ce priveste activele considerate a fi critice si sensibile (cum ar fi functiile centrale de retea ) si sa puna in practica strategii care sa asigure diversificarea vanzatorilor.Forul european a lansat, totodata, actiuni relevante in sfera sa de competenta si a facut apel ca masurile-cheie sa fie puse in aplicare pana la 30 aprilie 2020. In plus, Comisia a invitat statele membre sa elaboreze, pana la 30 iunie 2020, un raport comun privind punerea in aplicare punctuala, pe fiecare tara, a acelor masuri.Estimarile oficiale arata ca tehnologia 5G urmeaza sa genereze, la nivel mondial, venituri de 225 de miliarde de euro, in 2025.Grupul de presa Bursa organizeaza, marti, videoconferinta cu tema "Digitalizarea Romaniei si tehnologia 5G".