Imprimantele industriale sunt viitorul unei business productiv

In acest context, documentele pe hartie devin din ce in ce mai putin importante, fiind un element aproape destinat disparitiei, iar formatul digital devine din ce in ce mai important.Ar fi aproape imposibil ca sectoarele: comercial, industrial sau de distributie sa nu aiba nevoie de etichete. Ele pot fi realizate sub forma de ilustratii de diverse culori in practic tot ce cumparam in magazine, farmacii, magazine de bricolaj si in hipermarketuri, atat pe produse ambalate in sticle, tuburi, borcane, cutii, tavi cat si direct stampilate pe articole diverse precum masini de tuns iarba, rachete de tenis, imbracaminte, incaltaminte sau mobilier.Etichetele sunt un mijloc fundamental de identificare si comercializare a tuturor tipurilor de produse, precum si de furnizare a informatiilor de baza pentru consumatori sau de reglementare, cum ar fi greutatea sau volumul, datele de contact ale producatorului sau furnizorului, ingredientele sau continutul si inclusiv informatii despre depozitare, manipulare, utilizare sau siguranta. In plus, aproape toate etichetele de astazi includ un cod de bare, un model cu dungi alb-negru care se citeste automat atunci cand se efectueaza plata produsului si identifica articolele de pe bonul fiscal al clientului. Etichetele cu coduri de bare de diferite tipuri sunt, de asemenea, utilizate in fabricarea, manipularea, transportul si distributia pentru aplicatii atat de diverse precum asamblareaautomatizarea proceselor de fabricatie, sau urmarirea si identificarea pe tot parcursul lantului de aprovizionare.In ultimii ani, unele inovatii din industria etichetarii au dus la tipuri speciale de etichete care va permit sa interactionati cu telefoanele mobile pentru a accesa web siteuri, pentru a obtine informatii suplimentare despre consumatori, pentru a participa la concursuri sau jocuri sau pentru a va alatura pe retelele sociale. Pe scurt, etichetele au devenit o componenta esentiala a vietii moderne intr-un fel sau altul. Prin urmare, nu este o surpriza faptul ca domeniul etichetelor de toate tipurile este unul dintre cele mai rapide cresteri din sectorul tipografiei, alaturi de cel al ambalajelor.Capacitatile presei digitale si a imprimantelor de etichete se extind, iar lumea digitala va permite companiilor sa cucereasca noi frontiere in ceea ce priveste calitatea, productivitatea si fluxul de lucru global.