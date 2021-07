iNES GROUP lanseaza pachetul iNES Smart cu aplicatie TV si Internet

iNES Smart continua sa distribuie toate canalele intr-o grila TV unica, accesibila acum printr-o aplicatie la indemana utilizatorilor intr-un singur loc, alaturi de toate aplicatiile preferate. Serviciile sunt furnizate prin reteaua proprie de fibra optica de la iNES, prin tehnologie Gpon.Din punct de vedere tehnic, aplicatia iNES Smart este pregatita sa ofere aceeasi experienta premium a serviciului iNES IPTV, cu accent pe continut diversificat intr-o grila unica, ce numara peste 190 de canale cu peste 100 de canale HD si canale 4K/UHD, pastrand si celalalt mare avantaj - organizarea pe categorii tematice. Tehnologia implementata permite accesul la aplicatie pe marea majoritate a modelelor de Smart TV de pe piata.Ca experienta de vizionare, iNES Smart asigura un confort sporit abonatilor prin utilizarea telecomenzii propriului Smart TV, eliminand STB-ul si cablurile inestetice. Folosind mai putine echipamente hardware, aplicatia este semnificativ mai reactiva la schimbarea canalelor, punand astfel in valoare avantajele tehnice ale televizorului. In acest sens, aplicatia este compatibila si cu formatul Dolby al TV-ului si al sistemului de sunet, completand vizionarea TV si cu sunet de mare acuratete. Mai mult, aplicatia iNES Smart este functionala si pe televizoarele conectate la WiFi.Accesul la aplicatie se realizeaza in baza unui cont de client iNES, iar setarile necesita o singura configurare, la conectarea initiala. Pachetul iNES Smart este disponibil doar in reteaua fizica iNES, pe aria Bucuresti si Ilfov."A devenit o traditie sa aducem periodic servicii noi. Lansam acum aplicatia iNES Smart care duce serviciul iNES IPTV la un alt nivel. Aplicatia evidentiaza pe de o parte beneficiile grilei unice, cu numeroase canale HD si 4K, structurate pe categorii tematice, iar pe de alta parte, accentueaza performantele Smart TV-urilor, eliminand STB-ul, cablurile de conectare si a doua telecomanda. Acum, abonatii iNES pot accesa grila TV si celelalte platforme preferate de streaming doar cu telecomanda televizorului. Astfel, se pot bucura de o experienta de vizionare TV la standardele tehnologice de ultima ora, pastrand si estetica dorita in amenajarea casei. Asadar, ramanem in continuare fideli obiectivelor noaste - implementarea de tehnologii inovatoare si confortul abonatilor. Pentru asta, pregatim si alte noutati in viitorul apropiat." - declara dl Catalin Cuturela - Director Operatiuni, iNES GROUP.iNES GROUP este unul dintre cei mai mari operatori independenti de telecomunicatii din Bucuresti, care ofera servicii B2B si B2C. Pentru segmentul business, iNES GROUP ofera servicii precum acces dedicat prin fibra optica, servicii IT&C, telefonie fixa, servicii specifice de Data Center (colocare echipamente, servere private virtuale, servere dedicate etc.), solutii dedicate XaaS si Wholesale.Pentru clientii din segmentul rezidential, iNES ofera primul si cel mai performant serviciu IPTV din Romania (televiziune IP prin fibra optica), cu cel mai mare numar de canale TV intr-o singura grila. Pachetul iNES IPTV contine peste 190 de canale UNICE, dintre care, in premiera nationala, peste 100 de canale HD si mai multe canale 4K/UHD, alaturi de serviciile de acces la Internet prin fibra optica si telefonie fixa. In plus, clientii iNES pot opta acum pentru grila TV UNICA si prin aplicatia iNES Smart, disponibila pentru televizoarele Smart TV, in noul pachet de servicii - iNES Smart.iNES GROUPDepartament ComunicareTelefon: 031 620 2020E-mail: pr@ines.ro