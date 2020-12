Prima aplicatie juridica online din Romania, complat gratuita. Cum functioneaza "Lege-n-Dar"

Ce stie sa faca aceasta aplicatie

Cine poate sa o foloseasca

Ea se adreseaza cu precadere minorilor si tinerilor, insa vine in sprijinul oricarei persoane ce doreste sa fie la curent cu noutatile legislative explicate pe intelesul tuturor."Practic, aplicatia este un asistent legal pentru a va indruma cum sa va comportati corect in orice circumstanta astfel incat sa nu intrati in conflict cu legea", a gtransmis Asociatia VeDem Just cea care a lansat aplicatia, intr-un comunicat de presa.Navigarea se face potrivit unui Meniu usor de rasfoit sau poti face o interogare pentru subiectul de interes dupa Cuvinte-cheie introduse de tine. Aplicatia are patru functionalitati:● Invata sa gandesti legal: afla regulile de urmat in familie, pe strada, la scoala, in online, in masina, la medic, la locul de munca, la tribunal. Informatiile au la baza ghidul de educatie juridica scris de judecatorul Cristi Danilet. Fiecare sectiune are pastile de informatii grupate in "Stiati ca", "De retinut", "Statistici", "Cazuri reale". Au fost utilizate peste 500 de acte normative uzuale, care se pot accesa la finalul fiecarui capitol.● Testeaza-te: verifica ce stii si ce nu stii, la modul haios, despre reguli, proceduri, termene, sanctiuni (bateriile de teste sunt in plin proces de alcatuire);● Dictionar de legaleza: peste 1000 de termeni juridici sunt explicati pe intelesul tau. Peste 780 de expresii latinesti care tin de domeniul dreptului sunt traduse in romana;● Alerta legala: primeste stiri in timp real despre legi noi explicate pe scurt, evenimente juridice, hotarari deosebite.Continutul aplicatiei este gandit ca un "living document". Ea ofera posibilitatea ca utilizatorul sa intre in legatura cu echipa tehnica pentru a oferi sugestii de imbunatatire a informatiilor furnizate.Incepand de vineri, 11 decembrie, aplicatia poate fi descarcata de orice persoana interesata, atat din Apple Store ( de aici ), cat si din Magazin Play (de aici ).Asociatia VeDem Just cuprinde juristi, elevi si profesori. Ea a fost fondata de Ziua Internationala a Drepturilor Omului in anul 2015 si este cunoscuta pentru un amplu program de educatie juridica pe care il deruleaza de cinci ani.Proiectul a fost extins si in Republica Moldova.