Mai ieftin decat sa te muti: software-ul cu care alegi ce vezi pe fereastra

Si ce daca stai in Rahova? Atata vreme cat ai la dispozitie intre 2.500 si 3.000 de dolari, Winscape are solutia ca sa poti vedea in fiecare zi turnul Eiffel pe fereastra. Sau Golden Gate Bridge. Sau o plaja din Thailanda.

Fiindca sunt de parere ca sa te trezesti in fiecare dimineata in acelasi loc e plictisitor, cei de la Winscape au dezvoltat tehnologia care iti permite sa vezi o noua panorama de fiecare data cand te uiti pe fereastra, scrie MONEY.ro.

Practic acestia instaleaza in casa cumparatorului doua plasme HD de 46 de inchi pe care le deghizeaza in ferestre, iar apoi, cu ajutorul unui controller Wii hack-uit si a software-ului dezvoltat de Winscape, acesta poate admira privelistea din toate unghiurile, imaginea virtuala adaptandu-se la fiecare unghi de vedere.

