Microsoft plateste 16 miliarde de dolari pentru firma de inteligenta artificiala care a lansat sistemul de asistenta Siri al Apple

Acordul are loc in timp ce ambele companii, care in 2019 au format un parteneriat pentru a automatiza activitati administrative precum documentarea, profita de pe urma dezvoltarii puternice a serviciilor de telemedicina, consultatiile medicale transferandu-se online in timpul pandemiei de Covid-19."Nuance ofera partea de inteligenta artificiala la livrarea serviciilor de ingrijire a sanatatii", a declarat directorul general al Microsoft, Satya Nadella, adaugand ca "Inteligenta artificiala este cea mai importanta prioritate, iar ingrijirea sanatatii este cea mai urgenta aplicatie".Oferta Microsoft, de 56 de dolari pe actiune, este cu 22,86% mai mare fata de cotatia consemnata de titlurile Nuance la inchiderea tranzactiilor de vineri.Nuance, cunoscuta pentru lansarea sistemului de asistenta Siri al Apple , si-a dublat solutiile inteligente pentru sectorul sanatatii, inclusiv recunoasterea vorbirii clinice, transcrierile medicale si solutiile de imagistica medicala.Cu operatiuni in 28 de tari, Nuance, cu sediul in Burlington, Massachusetts, a raportat venituri de 1,5 miliarde de dolari pentru anul fiscal 2020.Microsoft a mai cumparat recent compania de jocuri ZeniMax Media, pentru 7,5 miliarde de dolari si au mai existat informatii legate de intentia de achizitie a platformei de mesagerie Discord, care prmite realizarea de evenimente audio in direct.Cea mai mare achizitie a Microsoft a fost in 2016, cand compania a cumparat LinkedIn, cu 27 miliarde dolari.