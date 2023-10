O aniversare insolita: Ziua mouse-ului

Acum 51 de ani, mai exact la 9 decembrie 1961, un oarecare Douglas Engelbart, de la Stanford Research Institute din SUA, inventa acel instrument micut pe care tinem astazi neintrerupt mana, atunci cand suntem in fata computerului: mouse-ul.

Cuvantul, tradus in limba romana, inseamna soricel si exprima bine rolul lui pe blatul mesei, intrucat aluneca aidoma unui soarece, chiar daca forma este destul de diferita. Totusi, termenul a prins si fiecare si-l exprima cum poate in limba lui.

In gramatica noastra, s-a introdus termenul romanizat "maus", dar francezii ii spun "souris", exprimand soricelul pe limba lor, rusii l-au tradus si ei, scriindu-l in alfabetul lor мышь, evident cu aceeasi semnificatie, germanii au avantajul ca termenul seamana cu cel englez si il numesc "Maus" (in germana, substantivele se scriu todeauna cu litera mare), spaniolii ii spun "raton", iar italienii folosesc termenul original din engleza.

Extrapoland, daca italienii ar adapta expresia fonetica din engleza, asa cum am facut noi inventand cuvantul romanesc "maus", ar trebui sa inventeze si ei cuvantul italian "mauso".

In acea memorabla zi de 9 decembrie 1961, inventatorul si-a prezentat nascocirea la expozitia de grafica, intr-o infatisare mult diferita fata de cea pe care o cunoastem astazi. Era o simpla cutie de lemn rudimentara, dedesubtul careia se gasea o rola, capabila sa ruleze pe masa, scrie Infoniac.

In interior, se afla un mic angrenaj caruia rola ii transmitea miscarile sale, iar de aici semnalul mecanic se transforma in semnale electrice.

De la bun inceput, el si-a numit inventia mouse nu datorita infatisarii dispozitivului, ci datorita faptului ca avea la capat un cablu, care amintea de coada unui soarece.

Astazi, cablul a cam disparut datorita noului sistem optic, dar denumirea este prea frumoasa ca s-o mai schimbe cineva.

Poate ca nici inventatorului nu i-a trecut prin cap ce raspandire fantastica va avea ideea sa, ajunsa nelipsita in mana tuturor.

Inca o data se confirma ca marile inventii au pornit de la idei cat se poate de simple, carora timpul le-a dat dimensiuni uriase, de neinchipuit la data inventiei.

