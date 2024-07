Orasul viitorului, controlat de tehnologie: Cum ar fi viata in 2050 (Galerie foto)

Tehnologia ar putea pune stapanire pe toate structurile unui oras in viitor, avand in vedere dezvoltarea rapida a domeniului.

Luand in calcul aceasta posibilitate, jurnalistii britanici de la BBC au realizat o imagine a centrelor urbane din 2050.

Mancare livrata prin drone: Orasenii pun mare pret pe mancarea livrata acasa sau la birou, asa ca peste cateva zeci de ani pizza comandata ar putea fi adusa de... drone.

Deja o companie de profil a testat aceasta metoda, iar unii experti prezic ca vor exista masinarii zburatoare (un fel de mini-elicoptere automatizate), care sa faca aceasta treaba.

In loc de zgarie-nori: Uitati de blocurile de azi. Cladirile viitorului vor fi multifunctionale, iar unele dintre ele ar putea ingloba chiar o padure in etaje. In plus, turnurile eco vor deveni atat spatii pentru rezidenti, birouri, comert si recreere, cat si pentru producerea de mancare.

Retele inteligente: Fibrele optice super-rapide vor deveni un lucru obisnuit in orasele viitorului, insa vor avea mai multe atributii decat cele din prezent. Toate serviciile, de la sanatate pana la educatie, dar si guvernul, locuintele si utilizatile vor fi conectate a aceeasi retea, care va deveni "creierul" orasului.

Ads

Cladiri inteligente: Cladirile anului 2050 vor avea o viata proprie, fiind capabile sa controleze aproape singure caldura din interior, iluminatul si securitatea.

Arhitectii sustin ca ele vor deveni mai sustenabile si vor fi capabile sa isi produca singure electricitatea de care au nevoie si sa valorifice apa de ploaie.

Spatiile urbane: Pietonii si vehiculele ar putea imparti acelasi spatiu, in 2050, iar zonele pentru afaceri, manufacturare si petrecerea timpului liber ar putea fuziona. Eco-fabricile care fabrica si vand bunuri vor fi standardizate, in timp ce spatiile de recreere vor fi mai verzi.

Cumparaturile: Mersul la cumparaturi ar putea fi foarte diferit in 2050. Este foarte posibil ca imprimantele 3D sa fie disponibile in foarte multe magazine, permitandu-le oamenilor sa-si creeze produsele la comanda. Asistenti robotizati va vor ajuta sa gasiti ceea ce cautati, dar vor fi capabili si sa analizeze.

Ads

Retele de senzori: Expertii anticipeaza ca absolut tot - de la mobilierul stradal, la drumuri si la casele in care locuim - va fi conectat la retea.

Toate obiectele vor produce un volum urias de date, iar unele orase ar putea sa isi construiasca centre de control ca la NASA, pentru a putea face predictii legate de viata urbana, inclusiv locurile expuse criminalitatii.

Reteaua umana: Cetatenii vor purta asupra lor mai degraba un computer - un dispozitiv de tipul ochelarilor Google - decat un telefon.

Taxiuri robot: Este foarte posibil ca masinile sa se conduca singure. Diferentele dintre transportul public si cel privat se vor estompa si vom calatori in taxiuri robotizate. Semafoarele nu vor mai fi necesare.

Lumini vii: Imaginati-va ca in locul stalpilor de iluminat de pe marginea drumului, copacii ce strajuiesc strazile isi vor putea produce propria energie si vor lumina.

Universitatea Cambridge a dovedit, deja, principiul arborilor luminiscenti care ar putea ajuta la economisirea energiei.

Ads