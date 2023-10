Orasul viitorului: Oamenii isi folosesc propriile chipuri in loc de carduri si functionarii sunt inlocuiti de holograme

In Yinchuan, capitala provinciei Ningxia din nordul Chinei, propriul tau chip poate servi drept card bancar. Desi oamenii din Yinchuan nu se deplaseaza cu jetpack-uri sau cu masini zburatoare inca, orasul infatiseaza o lume care se apropie in multe aspecte de cea imaginata cu mai bine de 50 de ani in urma in Familia Jetson.

In autobuze, costul calatoriei este achitat cu ajutorul unui software de recunoastere faciala, care permite accesarea conturilor bancare ale pasagerilor pe baza scanarii chipurilor acestora, scrie CNN.

In cadrul unui proiect sunt testate pubele alimentate cu energie solara, care functioneaza, totodata, ca un fel de compactoare, ceea ce le permite sa stocheze de cinci ori mai mult gunoi. Pubelele emit un semnal atunci cand sunt pline, anuntandu-i pe angajatii de la salubritate ca pot veni sa le descarce.

Captura TM Forum

Mersul la cumparaturi poate deveni o activitate de domeniul trecutului in Yinchuan. Locuitorii pot comanda alimente prin intermediul unei aplicatii de smartphone si le pot ridica din depozite frigorifice inteligente situate in centrul orasului.

La primarie, vizitatorii nu sunt intampinati de functionari, ci de holograme. Pe pereti sunt afisate coduri QR care ofera raspunsuri la intrebari frecvent adresate de oameni, fiind astfel eliminate cozile interminabile.

Captura TM Forum

Orice interactiune intre cetateni si institutii publice, de la obtinerea unei autorizatii de afaceri la reinnoirea pasaportului, are loc aici. Locuitorii din Yinchuan pot evita birocratia rezolvandu-si problemele in mediul online.

Acelasi principiu se aplica si in domeniul sanatatii publice. Haodaifu Online este un portal online care face legatura intre doctori si pacienti, fara ca acestia din urma sa mai fie nevoiti mai mearga la cabinet pentru o reteta.

In contextul in care si-a propus sa mute 250 de milioane de cetateni din mediul rural in mediul urban pana in 2050, guvernul central doreste sa doteze orasele cu tehnologia necesara pentru a face fata unui asemenea aflux.

Yinchuan, care are o populatie de 1,5 milioane de locuitori, este unul dintre cele aproape 200 de proiecte pilot de orase inteligente din China si ar putea servi ca model pentru mai multe orase mari.

In timp ce zeci de blocuri noi de locuinte randuite de-a lungul strazilor isi asteapta viitorii locuitori, expertii atrag atentia ca armonizarea intre comportamentul cetatenilor si tehnologie nu va fi un lucru usor.

In plus, raman intrebari serioase cu privire la caracterul privat al datelor personale.

Potentialul smart al orasului Yinchuan se bazeaza in mare masura pe aceste date. Se porneste de la ideea ca viata cetatenilor poate fi imbunatatita prin colectarea de informatii private despre acestia.

In sistemul de sanatate, de exemplu, senzorii pot monitoriza nivelul de insulina al unui pacient care sufera de diabet si pot declansa o alarma daca acesta intra intr-un soc insulinic. Un alt proiect consta intr-un detector de miscare care sa alerteze echipajul medical de urgenta in cazul in care un pacient in varsta a suferit o cazatura.

Pe masura ce populatia imbatraneste si devine mai predispusa la boli, astfel de tehnologii reduc povara costurilor medicale pentru societate.

Insa Igor Calzada, lector in cadrul Programului pentru Viitorul Oraselor de la Universitatea Oxford, este ingrijorat in legatura cu modul in care guvernul ar putea folosi aceste date.

"Ce informatii sunt folosite? In ce scop vor fi folosite? Nu am nicio idee si nimeni nu pare interesat sa aprofundeze aceste probleme", spune Calzada.

