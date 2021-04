Pandemia schimba brutal comunicarea umana. Ce rol vor juca hologramele in viitor VIDEO

Dupa mai mult de un an de comunicare prin mijloace video, realizate pe Zoom si Facetime, platforme care au crescut enorm in popularitate, expertii din tehnologie anunta ca hologramele vor lua locul oamenilor in comunicarea virtuala, potrivit Independent Astfel, in studiul efectuat de Virgin Media pe un esantion de 2.000 de persoane din Marea Britanie, s-a constatat ca trei din 10 din cei chestionati isi doresc sa pastreze legatura cu persoanele dragi printr-o holograma transmisa din casa lor.Jumatate din participanti a sustinut ca apelurile video devin plictisitoare, in timp ce majoritatea crede ca nu acorda nivelul de interactiune dorit.Acest lucru i-ar face pe oameni sa se simta mai apropiati, linistiti si cu mai putin stres. Pandemia a schimbat in mod permanent modul de interactiune cu tehnologia, iar impactul va fi remarcabil in privinta stilului de viata, din urmatorii ani."Progresele din tehnologie, cum ar fi hologramele, sunt acum niste optiuni viabile, pentru cazurile cand suntem incapabili din punct de vedere fizic, sa aparem intr-o conversatie video, cu persoanele apropiate", a declarat James Bellini, care a lucrat la studiu alaturi de Virgin Media. Specialistii apreciaza ca "hologramele ne pot imbogati viata prin eliminarea barierelor din calea conexiunilor umane , fie ca sunt realizate prin intermediul ecranelor sau la distanta", iar tehnologia 5G va facilita acest lucru