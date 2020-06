DevTalks Reimagined ia startul pe 10 iunie. Ce surprize au pregatit companiile pentru participanti

Ziare.

Astfel, participantii vor putea beneficia de prima cea mai complexa experienta oferita de un evenimentul virtual din domeniul tehnologiei din Romania, atat prin agenda desfasurata pe parcursul celor 3 zile, sustinuta de 100 de speakeri din intreaga lume, cat si prin zona expozitionala care se va transforma intr-un spatiu virtual de interactiune si networking cu cele peste 18 companii prezente la eveniment si zone dedicate cu activari, concursuri si premii.Agenda evenimentului va aduce in atentia participantilor 13 conferinte structurate pe parcursul celor 3 zile, fiecare fiind dedicata uneia dintre zonele: Main Stage - Emerging Technologies, Web, DevOps, Code Clash, Java, Product Management, Big Data & Cloud, Security, Mobile, QA & Testing sau Embedded.Printre cei mai asteptati speakeri locali si internationali se afla: Mete Atamel - Developer Advocate at Google, Andres Almiray - Java/Groovy developer and a Java Champion la Oracle; Chakri Cherukuri - Senior Researcher la Bloomberg LP; Reza Rahman - Senior Java Technologist la Microsoft; Grishma Jena - Data Scientist la IBM Watson; Darko Meszaros - Senior Technical Evangelist la Amazon Web Services; Ruslan Gibaiev - Streaming Platform Lead la Bolt; Jevgeni Demidov - Lead DevOps Engineer la Pipedrive si multi altii.In plus, experienta din cadrul DevTalks Reimagined va fi dedicata si componentei de networking si interactiune prin care participantii se pot conecta cu intreaga comunitate prezenta la eveniment.Astfel, companiile prezente in zona expozitionala pregatesc, de asemenea, o serie de activitati si concursuri prin care participantii se pot relaxa si se pot distra in timpul evenimentului, precum:● Printre surprizele LSEG Romania se numara un treasure hunt virtual si o tombola prin care se ofera un xbox castigatorului;● Luxoft va organiza un quiz cu intrebari din Java, .NET, JavaScript, C++, Murex si QA in urma caruia castigatorii vor beneficia de un card cadou Amazon, un curs Udemy sau un curs video de 1 ora de la un guru din domeniul IT;● CrowdStrike vor avea un technical quiz si vor desemna 5 castigatori printr-o tragere la sorti. Acestia vor castiga un workshop livrat de echipa de Software Engineering;● Ubisoft organizeaza un quiz, iar raspunsurile intrebarilor vor putea fi descoperite in urma interactiunii cu standul. Vor fi desemnati 3 castigatori prin tragere la sorti, premiile constand in jocuri pentru PC, care au fost dezvoltate si in studioul Ubisoft Bucuresti;● De asemenea, si Raiffeisen Bank va organiza la standul lor un quiz cu intrebari tehnice, cu premii surpriza, dar si multe alte companii care isi pregatesc diverse activitati in cadrul stand-ului.Mai mult, printre zonele care vor fi active in timpul evenimentului se afla:va fi zona unde timp de 3 zile participantii vor putea interactiona cu reprezentanti ai companiei si, de asemenea, vor putea participa la sesiuni dedicate de webinarii pe teme de diversitate si nu numai, sustinute de femei din intreaga lume care activeaza in industria IT precum Anisha Patel - Director of Technology - Portfolio, Optimisation & Programme, Paddy Power Betfair, Dana Rus - Principal Data Engineer Paddy Power Betfair, Fouzia Adjailia - Ambassador of Women in Artifical Intelligence Algeria, Michelle Sandford - Tedx Speaker, recunoscuta ca una dintre 30 cele mai influente femei in industria de Gaming in anul 2018.va reprezenta spatiul virtual ideal pentru parintii care doresc sa participe la conferinta impreuna cu copiii deoarece, timp de 3 zile, copii cu varste cuprinse intre 7-10 si 11-14 ani vor avea ocazia sa ia parte la ateliere si cursuri online de programare cu instructor.va fi prezenta si in acest an cu sprijinul Around25, Cluj Startups, Rubik Hub, Startarium, dar si primul hub din Republica Moldova, Dreamups. Astfel, pe 10-12 iunie, startup-urile din domeniul tehnologiei vor fi prezente atat in zona virtuala expozitionala cu ultimele noutati, cat si pe 12 iunie, pe Main Stage, unde fondatorii isi vor prezenta intr-un scurt pitch activitatea si misiunea startup-ului lor.De asemenea, anul acesta echipa Nationala de Robotica a Romaniei AutoVortex pregateste o surpriza inedita la DevTalks Reimagined si lanseaza primii roboti romanesti asistenti personali de teleprezenta, complet construiti si programati in Romania.Astfel, la standul virtual AutoVortex partcipantii se vor putea teleporta si deplasa fizic prin hub-ul de robotica, vor putea vedea si auzi ceea ce se intampla in jurul robotului, vor putea asculta povestile de succes din spatele victoriilor internationale ale campionilor si vor putea vedea cum se construiesc si se programeaza alti roboti de catre copii.Persoanele interesate sa participe la eveniment se pot inscrie online pana pe data de 9 iunie, pe site-ul www.devtalks.ro/register/ . Biletul achizitionat va oferi participantilor access in toate cele 3 zile de eveniment si in toate zonele din cadrul evenimentului.Experienta DevTalks Reimagined de anul acesta este realizata cu sprijinul partenerilor: ING Bank, in calitate de Main Partner, partener principal al evenimentului, va fi prezent pe toata durata celor 3 zile. De asemenea, in calitate de Stage Partners la eveniment vor fi prezenti Asseco, Crowdstrike, London Stock Exchange Group Romania, Luxoft, METRO SYSTEMS Romania, Playtika, Raiffesisen Bank, Societe Generale European Business Services, Vodafone Romania si Ubisoft. Gold Partners la aceasta editie vor fi eMAG, Endava si EA Romania, iar in calitate de Silver Partners vor participa: EveryMatrix, Finastra, Siemens Industry Software si Systematic.Catalyst Solutions este o companie romaneasca de consultanta in resurse umane, specializata in solutii de recrutare si employer branding. In cei 14 ani de experienta, Catalyst a devenit cunoscuta pentru unele dintre cele mai mari proiecte si evenimente din domeniu, precum:, singurul portal de cariera dedicat exclusiv candidatilor cu studii superioare;, cel mai mare targ de cariera din Romania, care are loc la nivel national in Bucuresti, Timisoara, Constanta, Ploiesti, Pitesti, Craiova si online, pe www.hipo.ro;, eveniment care reuneste 2.000 de profesionisti IT pasionati de Web, Java, Security, Big Data & Cloud, DevOps, Emerging Tech, Product Management, Digital Transformation, Mobile, QA&Testing si SAP, program care identifica si premiaza cei mai valorosi 250 de tineri romani;, cel mai cuprinzator instrument de pe piata, care masoara gradul de atractivitate al brandurilor de angajatori, precum si asteptarile pe care candidatii le au de la acestia.