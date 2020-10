Presedintele grupului Samsung a murit

Lee Kun-Hee a fost internat de mai multe ori in ultimii ani, din cauza afectiunilor cardiace de care suferea, iar fiul sau s-a ocupat de afacerile companiei. Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, va prezenta personal condoleante familiei."Toti cei de la Samsung ii vom pretui memoria si suntem recunoscatori pentru calatoria pe care am impartasit-o alaturi de el", se arata intr-un comunicat transmis de companie.Nascut in 1942, Lee Kun-Hee a transformat Samsung dintr-o afacere locala intr-o putere mondiala in materie de inovatie si tehnologie