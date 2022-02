Reducerea costurilor logistice in industria electronicelor prin folosirea ambalajelor ESD

(P) Productia de automobile, televizoare, telefoane mobile, computere depinde de livrarea in conditii excelente a componentelor electronice.

Este surprinzator sa afli cata energie electrostatica poate fi generata doar prin simpla miscare. Un angajat in fabrica poate stoca pana la 2500 V intr-o zi normala de lucru in timp ce manipuleaza componentele electronice, generand descarcari electrostatice mult peste nivelul care poate afecta circuitele si componentele electronice (de exemplu componentele de hard drive sunt sensibile la descarcari eletrostatice de doar 10 V).

Pentru a evita aceste riscuri, Eurobox Logistics pune la dispozitie ambalajele ESD (Electrostatic Sensitive Discharge) standard sau customizate ofera protectia optima produselor electronice, iar acestea pot fi: antistatice, conductive, izolatoare sau disipative.

Daunele produse de descarcarile electrostatice sunt aleatorii, imprevizibile, greu de detectat si de multe ori pot aparea dupa ce produsele trec de faza de testare, ceea ce face dificila stabilirea cauzei si a responsabilitatii producerii acelui defect.

Este posibil ca o descarcare electrostatica sa permita functionarea mai departe a placii electronice dar prin afectarea unui circuit sa ii scurteze durata de viata in viitor.

Descarcarile electrostatice sunt silentioase, rapide si pot produce daune produselor si pieselor electronice, generand costuri suplimentare pentru identificarea scurtcircuitului.

Dupa ce un dispozitiv electronic a fost expus unei descarcari electrostatice, atunci produsul nu va mai functiona. In mod normal, daunele permanente pot fi detectate cand produsul este testat inainte de expediere, in timpul procesului de productie si manipulare.

Daca descarcarea electrostatica are loc dupa testare, in timpul procesului de ambalare, depozitare si transport al dispozitivelor electronice, atunci componenta va putea intra pe linia de asamblare, iar pagubele vor fi nedetectate pana cand dispozitivul nu va reusi sa treaca in testul final sau in timpul utilizarii, generand pagube mult mai costisitoare. Aceste vicii ascunse create de descarcarile electrostatice sunt, in general, greu de identificat si scurteaza semnificativ perioada de functionare a produsului.

Designul optim si usurinta de utilizare a ambalajelor ESD asigura transportul in siguranta al componentelor electronice si reduce costurile logistice

Standardele internationale reglementeaza nivelurile adecvate de protectie necesara pentru piesele si componentele electronice.

Pentru a raspunde tuturor cerintelor de ambalare, depozitare si transport a acestor produse, Eurobox Logistics ofera o gama completa de ambalaje stardard ESD, precum si ambalaje customizate ESD: cutii si containere conductive, carucioare ESD, paleti disipativi, sisteme de ghidaj pentru placute electronice (PCB), suporturi pentru bobine SMD, separatoare ESD, spuma antistatica, folie de protectie disipative, pungi antistatice, covoare tehnice, tavi termoformate care protejeaza componentele electronice de descarile electrostatice.

Caracteristicile utilizarii ambalajelor ESD:

Cutiile si containerele ESD au proprietati de conductivitate intre 1 x 10^2 ohmi si 1 x 10^10 ohmi

intre 1 x 10^2 ohmi si 1 x 10^10 ohmi Carucioarele ESD dispun de roti din material antistatic sau disipativ si una dintre roti poate avea frana pentru a bloca deplasarea caruciorului incarcat

sau disipativ si una dintre roti poate avea frana pentru a Tratamentul antistatic este un tratament superficial, de suprafata. Se acopera produsul cu o pelicula de material care este conductiv si care protejeaza impotriva aparitiei de sarcini electrostatice care sa se descarce intr-un mod necontrolat, care sa provoace daune. Dezavantajul acestui tratament este faptul ca in timp el isi pierde din eficacitate.

Produsele ESD sunt fabricate din materiale care au proprietati de a conduce curentul electric chiar daca se zgarie, iar proprietatile de a conduce curentul electric sau de a disipa sarcinile electrostatice raman intacte

Separatoarele ESD organizeaza eficient produsele in cutiile si containerele ESD

in cutiile si containerele ESD Spuma si folia de protectie ESD este utila pentru protejarea suplimentara a produselor sensibile la zgarieturi si socuri

Covoarele tehnice ESD sunt utile in zonele unde sunt manipulate si ambalate componentele electronice

Beneficii:

Protejeaza produsele impotriva descarcarilor electrostatice

Permit ambalarea componentelor electronice cu cele mai atipice forme si dimensiuni

Usureaza munca fizica a angajatilor

Pot fi adaptate pentru manipulare pe linii automate

Reduc numarul rebuturilor

