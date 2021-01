Noi reguli pentru folosirea dronelor, intrate in vigoare la 1 ianuarie 2021. Cum pot fi folosite dronele mici, pentru hobby

Reglementari asemanatoare se aplica si in Marea Britanie, chiar daca a iesit din blocul comunitar, arata Digi24, care citeaza BBC. Potrivit sursei citate, noile reglementari stabilesc unde pot fi utilizate dronele si vizeaza identificarea mai usoara a proprietarilor lor.Potrivit noilor regulamente, chiar si dronele de dimensiuni mai mici vor trebui inregistrate la autoritatea aviatica. Mai exact, este stabilit un pragul de inmatriculare pentru operatorii de drone: acestia trebuie inmatriculati daca dronele lor pot transfera o energie cinetica mai mare de 80 jouli la impactul cu o persoana.Pe de alta parte, nu se mai face distinctie intre utilizarea comerciala si cea in scop de divertisment a dronelor. Dronele sunt clasificate in trei categorii, in functie de riscul pe care il pot reprezenta.Potrivit Digi 24, dronele din categoria de risc scazut, pe care le detin in general majoritatea celor care au un hobby pentru asa ceva, nu vor avea nevoie de autorizare, dar au limitari stricte de folosire. Ele vor purta marca de comercializare a comunitatii europene, care garanteaza ca produsele vandute in Europa intrunesc standardele de mediu, de siguranta si de sanatate.Cele de risc mediu trebuie sa fie inregistrate la autoritatea aviatica, in timp ce dronele de risc inalt vor avea nevoie de certificare si se vor supune regulilor din aviatie. Este o categorie in care vor intra, de pida, viitoarele drone cu pasageri.Sursa citata mai arata ca dronele din categoria de risc scazut sunt vizate de anumite conditii pentru survol. Astfel, deasupra oamenilor pot fi ridicate numai dronele care cantaresc sub 250 de grame.Cele care cantaresc intre 250 de grame si 2 kilograme trebuie sa fie inaltate la cel putin 50 de metri departare de oameni, iar dronele de peste 2 kg trebuie ridicate la o distanta considerabila de grupurile de oameni.In plus, utilizatorii de drone trebuie sa stie ca de-acum incolo nu vor putea sa-si cumpere pur si simplu o drona , sa o despacheteze si sa o foloseasca. Trebuie sa citeasca mai intii manualul de utilizare si sa faca niste exercitii pentru siguranta.