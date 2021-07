Seria C de la TCL, un adevărat game changer pe piața internațională

Citeste si: Reacția vehementă a companiilor auto si aeriene față de planul climatic al Comisiei Europene

Datorită tehnologiei de ultimă generație Quantum Dot, AiPQ Engine de la TCL și tehnologiei Deep Learning, toate televizoarele din seria C: C72, C72+ și C82 redau culorile la un volum de 100%, oferind adevărata experiență cinematografică acasă. Aceste televizoare folosesc peste un miliard de culori și nuanțe pentru a contura imagini incredibil de realiste. În plus, toate modelele seria C vin cu multi-HDR, permițând vizionarea și adaptarea conținutului la cel mai bun format. Un alt mare beneficiu este că 4K HDR Dolby Vision IQ, care este disponibil pe C72+ și C82, optimizează calitatea imaginii, raportându-se și la condițiile de iluminare din camera în care are loc vizionarea.Seriile C72 și C72+ dispun de sunet Onkyo cu Dolby Atmos: boxele ONKYO, proiectate special pentru claritatea și precizia sunetului, permit o experiență audio Dolby Atmos mai realistă.Seria C82 dispune de o soluție de sunet captivantă 2.1 ONKYO cu boxe frontale și un difuzor de bas dedicat, situat în partea din spate a televizorului, care oferă o experiență audio de neuitat, ajutându-te să trăiești, simți și participi la acțiune alături de eroii tăi preferați.Televizoarele TCL sunt ușor de folosit prin comandă vocală. Îți poți folosi vocea pentru a accesa și controla conținutul pe care îl îndrăgești prin funcția de Hands-Free voice control combinată cu Google Assistant. Noua serie C vine cu cea mai recentă versiune de Android TV, care permite, prin Google Duo efectuarea de apeluri video gratuite, simple și de înaltă calitate, conectându-te repede și ușor cu familia și prietenii.Jocurile video au tendința de a fi mai puternice la nivel de luminozitate și mult mai saturate decât filmele, astfel încât imaginea și setările de culoare trebuie să țină pasul pentru a clădi acel feeling de lume virtuală completă. Mai mult, modul de joc are un timp de tranziție scurt de la întunecat la luminos. Televizoarele din seria C fac față cu brio acestor provocări.Toate modelele noi din seria C vin cu un design metalic ultrasubțire, fără ramă, elegant și durabil, care se încadrează cu ușurință în orice colț al casei. Seria C82 și Seria C72+ sunt echipate cu un stativ metalic central, astfel încât pot fi amplasate cu ușurință pe orice suprafață din locuință. Seria C72 are, de asemenea, un suport reglabil cu două poziții, care permite așezarea unui soundbar TCL sau montarea acestui televizor cu ecran mare în orice loc.Astfel, fie că ești un pasionat al filmelor, un devorator de seriale, un fan înfocat al meciurilor de fotbal, un entuziast al canalelor de știri sau un devorator de jocuri, prin tehnologiile TCL, ai parte de o experiență de vizionare de neuitat.TCL este recunoscut pentru televizoarele de înaltă calitate care garantează o veritabilă experiență cinematografică direct în confortul casei consumatorilor.Punând nevoile clienților în centrul activităților de testare și dezvoltare de produs, TCL s-a bucurat în primele luni ale lui 2020 de o creștere impresionantă pe piața globală. În ciuda economiei mondiale fragile, TCL a menținut cifre impresionante de vânzări TV la nivel mondial. Numai în primul trimestru al anului 2020 s-au vândut 4,27 milioane de televizoare marca TCL.Fondată în 1981, astăzi este prezentă în peste 160 de țări. Pe locul al doilea din punct de vedere al volumului de vânzări pe piața globală a televizoarelor, în 2019, potrivit celui mai recent raport Sigmaintell, TCL operează propriile sale centre de cercetare, producție și dezvoltare de produse electronice de larg consum, de la televizoare și dispozitive audio, la produse inteligente pentru casă.