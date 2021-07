SIMAVI, arhitectul platformei centrale, dezvoltatorul de software si integratorul pentru un nou proiect de securitate cibernetica pentru orase inteligente

Tehnologic : valorifica puterea IoT, a inteligentei artificiale si Big Data pentru a furniza instrumente solide, care ajuta personalul operational sa gestioneze securitatea fizica si cibernetica in orasele inteligente;

: valorifica puterea IoT, a inteligentei artificiale si Big Data pentru a furniza instrumente solide, care ajuta personalul operational sa gestioneze securitatea fizica si cibernetica in orasele inteligente; Etic : echilibreaza nevoile potential conflictuale de colectare, transformare si partajare a unor cantitati mari de date cu imperativul de a asigura protectia vietii private si respectarea altor preocupari etice - totul in contextul asigurarii beneficiilor societatii;

: echilibreaza nevoile potential conflictuale de colectare, transformare si partajare a unor cantitati mari de date cu imperativul de a asigura protectia vietii private si respectarea altor preocupari etice - totul in contextul asigurarii beneficiilor societatii; Procedural: defineste pasii pe care trebuie sa-i faca personalul operational si evaluarile pe care trebuie sa le faca, pentru a lua decizii, cu sprijinul oferit de tehnologie.

Software Imagination & Vision (SIMAVI), integratorul roman de IT, face echipa cu 16 parteneri din 11 state membre si tari asociate diferite ale UE, pentru a oferi o solutie avansata, bazata pe tehnologie, care sa detecteze amenintarile cibernetice : IMPETUS.IMPETUS inseamna Management inteligent al proceselor, eticii si tehnologiei pentru siguranta urbana si este un proiect de cercetare si inovare Orizont 2020.Pentru a rezolva problema securitatii si amenintarilor etice , in crestere, asupra oraselor inteligente, proiectul va dezvolta un set de instrumente integrate care acopera intregul lant valoric al securitatii fizice si cibernetice: detectare, simulare si analiza, interventie).IMPETUS va spori rezistenta oraselor in fata evenimentelor de securitate din spatiile publice, abordand trei aspecte principale ale securitatii urbane in orasele smart:Rezultatele tehnologice sunt completate de un set de ghiduri ale practicienilor care ofera indrumari, documentatie si materiale de instruire in domeniile operatiunilor, problemelor etice si juridice si securitatii cibernetice.Orasele Oslo (Norvegia) si Padova (Italia) au fost selectate ca loc de testare practica a solutiei IMPETUS pe durata de viata a proiectului, dar obiectivul pe termen lung este de a realiza adoptarea mult mai pe scara larga.Proiectul reuneste 5 institutii de cercetare, 7 companii industriale si IMM-uri specializate, 3 ONG-uri si 2 autoritati guvernamentale locale (cu ajutorul carora proiectul va fi testat). Consortiul este completat de Community of Safe and Secure Cities (COSSEC) - un grup creat de proiect pentru a oferi feedback cu privire la solutia IMPETUS pe masura ce este dezvoltat si testat. SIMAVI va fi arhitectul platformei centrale, dezvoltatorul de software si integratorul proiectului IMPETUS.SIMAVI va fi, de asemenea, principalul contribuitor la cadrul de securitate cibernetica al proiectului, contribuind la dezvoltarea instrumentului de securitate cibernetica (CTRO) in modulul de interventie. Mai mult, compania romaneasca de IT va oferi un sprijin semnificativ pentru identificarea cerintelor, dezvoltarea cadrului operational si eforturile de validare a platformei.Proiectul a inceput in septembrie 2020 cu o durata planificata de 24 de luni (cu posibilitatea de a fi prelungit la 30 de luni) si a primit finantare din programul de cercetare si inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene in temeiul acordului de subventionare nr. 883286.Website: https://www.impetus-project.eu/