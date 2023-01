Solutiile orasului inteligent vor fi prezentate la Dezbaterea Smart City - Alba Iulia 2018

Orasele Romaniei, majoritatea proiectate sau dezvoltate in perioada comunista, se confrunta astazi cu numeroase constrangeri si doar pentru a tinde sa se numeasca "orase europene" vor trebui sa faca adevarate revolutii tehnologice si sa produca schimbari radicale in mentalitatea comunitatii.

Era digitala, noile tehnologii si generatia "milenialls" sunt factori care forteaza edilii sa se orienteze spre o dezvoltare care faciliteaza imbunatatirea nivelului de trai al cetatenilor si al turistilor. Si aici este vorba nu doar de tehnologie, ci si despre abilitatile manageriale ale conducatorilor de a proiecta viitorul fiecarei urbe.

Primul proiect pilot de oras inteligent de la noi din tara a fost implementat la Alba Iulia si a insemnat pana acum o colaborare cu peste 30 de parteneri, pentru 100 de proiecte aflate in diferite stadii de implementare. Inca mai este loc, iar reprezentantii Primariei Municipiului Alba Iulia sunt deschisi la noi colaborari.

"In ultimul an, s-a folosit atat de des sintagma smart city, aici, la noi, dar si in evenimentele de profil din tara, incat nu cred ca ar fi gresit sa ne permitem o substantivare a ei. Suntem in plina 'smarticityzare' nationala, iar pentru noi asta nu poate fi decat un motiv de mandrie, pentru ca am fost primii care nu doar am folosit cuvantul, ci am exploatat la maxim resursa smart existenta in Romania. Practic, ne-am pozitionat pe culoarul castigator in cursa pentru viitor. Iar orasele tarii vor trebui sa adauge un element in plus la dimensiuni si populatie atunci cand in fisa comunitatii va aparea sau nu 'smart city'. Pentru Alba Iulia, e evident cum s-a pozitionat; de acum ii asteptam si pe altii sa vina alaturi de noi", a declarat Mircea Hava, Primarul Municipiului Alba Iulia.

De aceea, cu sprijinul Primariei Municipiului Alba Iulia, cu ocazia celebrarii a 100 de ani de la unificarea Romaniei, Dezbaterea Nationala Smart City va ajunge, pe 8 si 9 octombrie, chiar in orasul in care a fost implementat proiectul pilot menit sa transforme municipiul Alba Iulia in primul smart city din Romania.

"Initiativele de la Alba Iulia reprezinta exemple excelente de urmat si pentru alte orase. Intr-un timp scurt s-au facut lucruri mari. Au fost testate si sunt in curs implementare solutii multiple care se adreseaza nevoilor locuitorilor, administratiei, mediului de afaceri si turistilor. S-a construit o infrastructura in expansiune si s-a construit o echipa valoroasa", a declarat Marius Bostan, fost Ministru al Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala, initiator al proiectului pilot "Alba Iulia Smart City".

La Dezbaterea Smart City - Alba Iulia 2018 vor participa ambasadori, primari din regiune si din tara, echipele de implementare ale companiilor care dezvolta solutii dedicate oraselor inteligente, mediul universitar si presa. Vor fi organizate, de asemenea, prezentari si testari la fata locului pentru tehnologiile care permit acest lucru.

Solutiile de oras inteligent din cadrul proiectului de la Alba Iulia au fost implementate si testate pana acum pe baza eforturilor financiare proprii ale companiilor private implicate. Una dintre functiile de baza ale testarilor se refera la asigurarea interoperabilitatii cu alti furnizori de solutii pentru orasul inteligent in viitor.

Companiile care nu au intrat inca in programul pilot Alba Iulia Smart City, dar au proiecte viabile si doresc sa isi prezinte realizarile sunt asteptate la dezbaterea din octombrie, pentru a surprinde auditoriul cu solutiile lor inovative.

Evenimentul Dezbatere Smart City - Alba Iulia 2018 este organizat cu sprijinul Primariei Municipiului Alba Iulia de catre agentia de PR&Events Concord Communication si Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri.

In cele cinci editii organizate pana acum sub egida Dezbatere Nationala Smart City, proiectul pilot Alba Iulia Smart City a fost promovat la nivel profesionist, dovedindu-se ca acolo unde exista deschidere, transparenta si vointa, viata locuitorilor se poate schimba in bine, orasul poate atrage investitii, iar economia poate lua avant.

La editiile trecute, auditoriul a insumat peste 1000 de persoane interesate de noul concept de administrare publica, din mediul privat si mediul universitar, toti cei prezenti fiind condusi si motivati de o singura dorinta: aceea de a afla cum pot transforma orasul in care traiesc intr-un smart city.

Dupa cum indica toate studiile, pana in 2030, zonele urbane vor asimila 60% din populatie la nivel mondial, iar pana in 2050 aproape 70%, iar una din trei persoane va locui intr-un oras cu cel putin o jumatate de milion de locuitori.

Ne dorim orase dezvoltate, prietenoase in ceea ce priveste interactiunea autoritatilor cu cetatenii, orase care ofera mobilitate crescuta, structuri inteligente si moderne de sanatate si educatie si un mediu curat; toate ingredientele necesare ca sa putem tine pasul cu dezvoltarea oraselor din Europa.

Ceea ce ne bucura in mod special este ca in Romania avem municipalitati care au facut deja pasi importanti pentru a intra in randul oraselor smart city, iar altele abia acum invata din experienta altora.

Din acest punct de vedere, Alba Iulia este, in acest moment, modelul necesar, care poate fi replicat in oricare alt oras cu tendinte de dezvoltare orientate inspre viitor.

