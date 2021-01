Synology intra pe piata de HDD-uri, lansand propriile model Synology HAT5300

Prin lasarea acestei noi game de produse, Synology ofera acum o solutie completa ce implica atat sisteme de stocare tip NAS si RackStation, dar si propriile solutii de stocare. Seria HAT5300 asigura o interactiune perfecta cu sistemele Synology si DiskStation Manager, avand un avantaj suplimentar prin prisma actualizarilor automate de firmware furnizate prin DSM."HDD-urile SATA Synology Enterprise HAT5300 sunt excelente pentru mediile cu date critice de stocare ce necesita capacitate de stocare, fiabilitate si rentabilitate in performanta." a declarat Peggy Weng, Product Manager Synology Inc. "In timpul procesului de dezvoltare am testat cele trei modele pentru un interval de peste 300.000 ore7, pentru a ne asigura ca acestea ofera o fiabilitate absoluta pentru clientii nostri. Am creat unitati extrem de optimizate pe care clientii nostri se pot baza ca vor functiona perfect cu sistemele noastre, avand totodata o integrare perfecta cu DSM."Unitatile Synology HAT5300 ofera o viteza de pana la 274MB/s, fiind cu 23% mai rapide la viteza de citire secventiala in comparatie cu alte unitati din aceeasi clasa.8 De asemenea, noile unitati HDD ofera un volum de lucru de 550TB pe an, iar MTFF-ul declarat este de 2.5 milioane de ore. La capitolul siguranta a datelor, avem disponibila tehnologie cache cu scriere persistenta, ce se asigura ca datele stocate nu vor fi corupte in cazul unei pierderi bruste de energie. Astfel, datorita acestor caracteristici, unitatile HAT5300 sunt construite pentru a excela in mediile de afaceri 24/7.Oferind actualizari automate de firmware prin DSM, unitatile HAT5300 beneficiaza intotdeauna de cele mai recente imbunatatiri ale firmware-ului, reducand in acelasi timp munca prestata de administratorii de sistem.Impreuna cu aceasta nou gama de produse din portofoliul companiei, Synology lanseaza si trei noi unitati RackStation, modelele RS3621RPxs, RS3621xs si RS4021xs. Acestea se adreseaza companiilor mici si mijlocii care necesita o stocare de uz general de cea mai buna performanta. De asemenea, noile unitati ofera o platforma fiabila pentru aplicatii intensive, precum back-up pe scara larga, stocare ISCSi SAN, solutii de colaborare on-premises si implementari de supraveghere video."Aceste unitati din seria xs si xs+ sunt unitati extrem de versatile si de mare capacitate, concepute pentru SMB-uri si implementarile de tip enterprise" a declarat Julien Chen, Product Manager Synology Inc. "Puterea lor redundanta si procesoarele Intel Xeon le fac ideale pentru manipularea datelor esentiale in aplicatii precum, supravegherea video la scara larga, file servere de business, sarcini de back-up, suite software de productivitate si virtualizare."Cele trei unitati ofera imbunatatiri semnificate ale performantei in comparatie cu unitatile din generatia anterioara. In plus, RS3621xs + si RS4021xs + au fiecare cate doua porturi de 10GbE pentru a oferi o conectivitate mai rapida. RS3621RPxs ofera un IOPS random cu 68% mai mare decat predecesorul sau, RS3621xs+ cu 50% mai mare si RS4021xs+ cu 21% mai mare.Cele doua sloturi PCIe Gen 3.0 x8 ale noilor unitati permit upgrade-uri cu NIC-uri compatibile 10GbE si/sau SSD-uri NVMe pentru memoria cache. RS3621RPxs si RS3621xs+ pot fi extinse la 36 de bay-uri, iar RS4021xs+ la 40 de bay-uri folosind doua unitati de expansiune RX1217 (RP).RackStation RS3621RPxs, RS3621xs +, RS4021xs + si unitatile HDD HAT5300 cu capacitati de stocare de 8 si 12 TB sunt disponibile incepand de astazi prin intermediul distribuitorilor Synology la nivel global.