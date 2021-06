Taxiul zburator a fost inaugurat. Firma care l-a construit vrea sa il foloseasca la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris

Taxiul zburator, care seamana cu un elicopter mic, a decolat de pe aeroportul Le Bourget de langa Paris si a aterizat apoi vertical, dupa un zbor de trei minute.Vehiculul, care nu a avut pasageri la bord, a zburat circa 500 de metri, la o viteza de pana la 30 de kilometri pe ora si la o altitudine de aproximativ 30 de metri, a anuntat Volocopter intr-un comunicat.Taxiul are o capacitate de doua persoane si un compartiment pentru bagaje."Intentia clara pentru Paris 2024 este sa avem un serviciu regulat operational. Aceasta este o provocare", a declarat directorul general al Volocopter, Florian Reuter.Reuter a spus ca serviciul de taxi zburator va fi efectuat initial cu un pilot licentiat, pentru a respecta reglementarile actuale."In timp...dorim ca aceste vehicule sa zboare autonom, astfel incat sa nu mai fie nevoie de o licenta de pilot", a adaugat acesta.Reuter a descris piata mobilitatii urbane ca fiind "uriasa"."Mobilitatea urbana este o piata de peste 10.000 de miliarde de dolari. Estimam ca, pana in 2035, putem servi o piata care are oportunitati de aproximativ 300 de miliarde de dolari, a mai spus acesta.