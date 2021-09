TLC lansează noi soluții pentru locuințele inteligente din 2021: televizoare, sisteme audio, telefoane mobile și electrocasnice

TCL, unul dintre cei mai mari producători de dispozitive electronice de consum și printre principalii jucători din industria TV la nivel mondial a lansat astăzi, în cadrul conferinței online „Transcend Vision”, cele mai recente produse pentru anul 2021, printre care televizoarele Mini-LED, QLED and 4K HDR și o gamă de soluții audio și electrocasnice, ca parte a strategiei de extindere în direcția perfecționării AI și Internet of Things.TCL completează Seria X de televizoare cu modelele TCL Mini LED 8K TV, X9 Pro Series cu tehnologie OD Zero Mini LED și TCL Mini LED 8K TV, seria X92.Reprezentând o inovație importantă pentru sectorul de Mini LED TV, Seria X a brandului TCL aduce laolaltă televizoarele Mini LED cu QLED și tehnologia 8K. Modelele X92 Pro Series și X92 Series oferă o experiență de vizionare cu adevărat captivantă prin contrastul și claritatea imaginii.Cu ajutorul unui sistem integrat de sunet inovator, ce include hardware produs de Onkyo și tehnologie de sunet avansată cum este Dolby Atmos®, cele două modele de televizoare permit utilizatorilor să se bucure din plin de multiple tipuri de conținut media. Seria de televizoare X92 și Seria X92 Pro vor intra pe piața românească începând cu finalul acestui an.Televizoarele din Seria C, printre care se numără modelele C82, C72 și C72+ reprezintă lansări importante în contextul angajamentului brandului de a oferi utilizatorilor din întreaga lume o experiență excepțională de consum a produselor media. Modelele din Seria C au fost lansate în luna aprilie a acestui an și sunt acum disponibile în Europa și pe piețele selectate la nivel mondial.Seria C a fost primită deja cu entuziasm de către cei din industrie, bucurându-se de laude pentru performanță și calitate. Expert Imaging and Sound Association (EISA) a oferit recent modelului 65C825 premiul „EISA Premium LCD TV”, în timp ce modelul 55C728 a fost numit „EISA Best Buy LCD TV”.Oferind o calitate audio superioară, soundbarul duce experiența media în propria locuință la un nou nivel. Soundbarul folosește o configurație de canal 3.1.2 cu o putere audio maximă de 350W, care oferă o experiență de sunet captivantă, cu dialog îmbunătățit și inteligibilitate vocală, datorită unui canal central dedicat și a efectelor impresionante, care sunt livrate prin două canale verticale și un puternic subwoofer wireless.TS8132 Dolby Atmos are Chromecast încorporat și este compatibil cu asistenții vocali populari, inclusiv Google Assistant, Apple Siri și Amazon Alexa.TCL a lansat, de asemenea, smartphone-ul 20 Pro 5G, care oferă conectivitate globală 5G, împreună cu tehnologia NXTVISION 2.0, ce oferă utilizatorilor mai mult decât o experiență de vizionare. Sistemul mobil Qualcomm® Snapdragon™ 750G 5G îmbunătățește experiența 5G, în timp ce un procesor puternic oferă performanțe neperturbate.TCL 20 Pro 5G oferă imagini uimitoare datorită rezoluției de 48 MP a camerei quad care este asociată cu stabilizarea optică Sony, oferind o calitate incredibilă și fotografii mereu clare. Smartphone-ul filmează, de asemenea, videoclipuri 4K și are o cameră frontală de 32MP pentru selfie-uri retroiluminate, cu funcții slow-motion și HDR.Cu bateria sa supradimensionată de 4500 mAh și memoria de 256 GB, TCL 20 Pro 5G face din AI x IOT o realitate accesibilă.TCL aduce modelul Cross Door RP470CXE0 pe piața europeană în luna septembrie a acestui an. Acest frigider mare, cu ușă transversală de 470L garantează conservarea alimentelor în condiții optime datorită unui compresor invertor care funcționează liniar și își reglează continuu viteza în funcție de variațiile de temperatură, asigurând o stabilitate mai bună a temperaturii.Acțiunea antibacteriană AAT bazată pe ioni negativi de oxigen prelungește prospețimea alimentelor și reduce mirosurile. Acesta garantează distribuția uniformă a aerului rece la fiecare nivel de depozitare a alimentelor datorită sistemului său de multiple fluxuri de aer și răcirii metalice.Pentru a îmbunătăți condițiile de depozitare, RP470CXE0 include două sertare pentru zone fructe-legume cu compartimente special concepute pentru a menține un nivel de umiditate de 90%. În ceea ce privește designul, acesta vine cu rampe de iluminare laterale cu LED laterale pentru o vizibilitate perfectă în frigider la fiecare nivel de depozitare și un finisaj din oțel inoxidabil mat, care rezistă la amprente și zgârieturi.În plus, în octombrie va fi lansat și frigiderul RP631SSE0, cu o capacitate impresionantă de 631L. Acesta integrează, de asemenea, un compresor invertor, AAT și flux de aer multiplu pentru conservarea alimentelor. Cu funcția de oscilație, aerul rece este răspândit în mod constant în interiorul frigiderului prin suflante mobile, treptat și la intensitate mică, pentru a menține temperatura din interior la un nivel cât mai scăzut. Acest sistem garantează că mâncarea va rămâne proaspătă pentru mai mult timp, în comparație cu suflarea directă a aerului ce provoacă uscarea și congelarea excesivă a alimentelor. Mai mult, nu mai este o problemă dacă lăsăm frigiderul cu ușa deschisă mai mult timp: odată închisă ușa, temperatura din interior se va regla cu 20% mai repede.Mașina de spălat P082 Series în versiunile de 8, 9 și 10 kg va fi lansată pe piața europeană în octombrie. Această serie este alimentată de motorul invertor digital fără perii de la TCL, care face mai precisă mișcarea tamburului, reduce vibrațiile și are o durată de viață mai lungă, cu o garanție de 10 ani. Mașina de spălat cu dozare automată de 8 kg, 9 kg și 10 kg măsoară greutatea rufelor la fiecare ciclu de spălare și calculează inteligent cantitatea precisă de detergent și balsam necesară pentru fiecare program.Funcția de abur elimină cele mai comune bacterii pentru a garanta o protecție igienică superioară. În același timp, fibrele articolelor de îmbrăcăminte sunt elasticizate, ceea ce ar putea reduce timpul de călcare pentru anumite materiale. Mașina de spălat cu uscător 8 + 5 kg este echipată nu numai cu funcția de abur, ci și cu Air Refresh. Acest program economic și igienic reîmprospătează și catifelează hainele prin generarea de micro-vapori care pătrund în fibre pentru a îndepărta mirosurile și a elimina bacteriile. Evitarea spălării inutile înseamnă nu numai economie în apă și detergent, ci și păstrarea hainelor în stare bună mai mult timp.Cel mai recent aparat de aer condiționat lansat de brand este dotat cu sistemul TCL Fresh Air System, cu un canal dedicat pentru aer proaspăt și un filtru cu 4 straturi ușor de curățat, pentru a asigura eliberarea unui flux de aer calitativ și mai sănătos. De asemenea, produsul oferă modul de funcționare Gentle Breeze care permite eliberarea aerului rece într-un mod natural, asemănător brizei, mai confortabil pentru copii și vârstnici.Aparatul de aer condiționat din seria X dispune de multiple moduri de aer condiționat programabile și se poate conecta la un televizor inteligent, la un telefon mobil sau orice alt dispozitiv compatibil prin intermediul aplicațiilor TCL Home sau Google Assistant. Este ușor de pornit și oprit, iar utilizatorii pot regla viteza ventilatorului, temperatura și pot selecta dintre multiple alte funcții.Modelul Breeva A5, premiat în cadrul Red Dot Design, este atât un purificator de aer inteligent și eficient, cât și un obiect elegant de decor pentru locuință. Produsul integrează un sistem avansat de filtrare breevaShield™ 5-în-1, cu ioni negativi, filtru TRUE HEPA H13 și lumină UV-C.Sistemul breevaShield™ poate elimina mai mult de 99,9% bacteriile și virusurile comune, cum ar fi virusul H1N1. Utilizatorii pot monitoriza calitatea aerului în timp real datorită senzorului de praf cu laser și senzorului VOC.Noaptea, Breeva A5 oferă un mediu perfect de somn datorită modului de funcționare nocturn, cu o un volum al zgomotului de doar 26 dB și controlul iluminării ambientale.Sweeva 6500 este robotul aspirator vârf de gamă al brandului TCL. Este echipat cu un compartiment de praf cu auto-golire și cel mai recent sistem de navigație LDS pentru a oferi cea mai bună experiență de curățare a locuinței.Are o putere de aspirare ultra-puternică de 2.700 Pascali și multipli senzori de mișcare. Nu numai că elimină praful, dar sistemul UV-C integrat poate efectua sterilizarea podelelor, împreună cu filtrul HEPA lavabil ce captează alergeni precum polenul și părul animalelor de companie, Sweeva 6500 oferind astfel un beneficiu de protecție suplimentar.Utilizatorii pot avea un control total al aspiratorului de la distanță prin aplicațiile TCL Home App, Amazon Alexa și Google Assistant. Prin intermediul aplicației TCL Home App, utilizatorii pot crea, de asemenea, o hartă de curățare personalizată a casei lor și pot configura cu ușurință un plan specific de aspirare. Hărțile multiple pot fi memorate pentru o curățare mai ușoară în viitor.TCL este recunoscut pentru televizoarele de înaltă calitate care garantează o veritabilă experiență cinematografică direct în confortul casei consumatorilor.Punând nevoile clienților în centrul activităților de testare și dezvoltare de produs, TCL s-a bucurat în primele luni ale lui 2020 de o creștere impresionantă pe piața globală. În ciuda economiei mondiale fragile, TCL a menținut cifre impresionante de vânzări TV în toată lumea. Numai în primul trimestru al anului 2020 s-au vândut 4,27 milioane de televizoare marca TCL.Fondată în 1981, astăzi este prezentă în peste 160 de țări. 