Trei tehnologii revolutionare care ies din limitele legii

Unele dintre tehnologiile noi si interesante sunt realizate pentru a ne usura viata, insa pun presiune pe sistemul legal.

Publicatia Business Insider a enumerat trei inventii care vor obliga oamenii sa rescrie in totalitate legile.

1. Bitcoin

Guvernelor le pasa foarte mult de bani, mai ales in conditiile in care acestia pot fi convertiti in Bitcoin, moneda digitala care nu dezvaluie identitatea celui care o foloseste.

Insa autoritatile inca se gandesc ce fel de strategie sa dezvolte pentru a tine in frau tranzactiile facute cu ajutorul ei. Intre timp, atat pietele legale, cat si cele ilegale, profita de faptul ca oricine poate cumpara orice cu Bitcoin, de la sosete la droguri.

2. Dronele comerciale

Dronele comerciale au acaparat atentia publicului cand retailerul Amazon a anuntat ca le va folosi pentru livrarea comenzilor. Insa apare o problema - nu exista inca o lege in acest sens, care sa reglementeze folosirea lor.

Administratia Federala de Aviatie din Statele Unite a precizat ca lucreaza la un cadru legal pentru folosirea dronelor in scopuri comerciale, lucru ce va revolutiona unele industrii.

In mod evident, un pachet dus de o masinarie care zboara fara ajutorul omului este o metoda mai ieftina de livrare decat cea obisnuita. Insa utilitatea dronelor merge mai departe, astfel ca fermierii pot raspandi ingrasamant cu ajutorul lor sau pot fi folosite pentru a stinge incendii.

Totusi, dronele comerciale vor trebui sa depaseasca doua obstacole majore inainte de a face parte din vietile noastre. In primul rand, ele trebuie sa castige increderea publicului larg, iar apoi trebuie sa se supuna sistemului legal.

3. Imprimanta 3D

Opinia publica a fost socata anul trecut cand o organizatie nonprofit a anuntat ca vrea sa incerce sa fabrice o arma cu o imprimanta 3D.

Insa vestea a ridicat un mare semn de intrebare: cum se poate asigura statul ca aceste arme sunt sigure si cum pot monitoriza astfel de activitati, avand in vedere ca oricine poate detine o imprimanta 3D?

Deja in Philadelphia armele create cu ajutorul acestei tehnologii au fost interzise, iar alte orase ar putea urma exemplul sau.

