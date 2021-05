Zborul minielicopterului Ingenuity, trimis de NASA pe Marte, inregistrat pentru prima data audio: "Putinul care se aude este o surpriza foarte placuta"

Roverul Perseverance, care a ajuns pe Marte in luna februarie transportand la bord si un minielicopter, a inregistrat sunetul celui de-al patrulea zbor al micutei drone la sfarsitul lui aprilie, conform NASA.Aceasta este atat prima inregistrare audio a unui zbor pe Marte dar si prima inregistrare facuta de un rover autonom asupra unui alt aparat autonom pe o alta planeta.In inregistrare zgomotul elicopterului nu se aude foarte bine pentru ca roverul Perseverance se afla la aproximativ 80 de metri distanta iar in atmosfera martiana ultrararefiata undele sonore nu se propaga la fel de usor ca pe Terra. Insa "putinul care aude este o surpriza foarte placuta", a comentat planetologul David Mimoun."Am desfasurat teste si simulari care ne-au aratat ca microfonul (roverului Perseverance n.r.) abia daca va capta sunetul elicopterului, pentru ca atmosfera lui Marte opreste propagarea undelor sonore. Am avut noroc ca am putut inregistra elicopterul de la o asemenea distanta. Aceasta inregistrare reprezinta o mina de aur pentru intelegerea atmosferei martiene", a adaugat cercetatorul NASA.Roverul Perseverance, care cantareste aproximativ 1 tona si are dimensiunea unui mic autoturism, a calatorit 472 de milioane de kilometri in 203 zile pentru a ajunge pe Planeta Rosie. El a asolizat in Craterul Jezero, fundul unui lac demult secat cu diametrul de aproximativ 45 de kilometri, pentru o misiune stiintifica ce se va desfasura timp de cel putin 2 ani.Proiectarea si constructia acestui rover a durat 8 ani si a costat aproximativ 2,5 miliarde de dolari.Misiunea roverului Perseverance are drept obiectiv stiintific principal cautarea urmelor de viata microbiana din trecutul planetei Marte si studierea climei si a geologiei acestei planete.