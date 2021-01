Intracom Telecom revolutioneaza conectivitatea Garzii de Coasta Elene

Intracom Telecom, furnizor global de sisteme si solutii de telecomunicatii, a anuntat finalizarea cu succes a unui proiect pentru Garda de Coasta Elena (HCG) folosind platforma de conectivitate prin unde milimetrice (mmWave) a Intracom Telecom, UltraLinkā„¢-FX80 CN . Mai exact, compania a proiectat reteaua si a pus la dispozitie sistemul sau revolutionar radio multi-gigabit pentru interconectarea cladirilor si unitatilor HCG situate in zona extinsa a portului Piraeus.In urma unei licitatii organizate de HCG, Intracom Telecom castigat proiectul pentru "Inlocuirea conexiunilor wireless ale cladirilor principale ale Garzii de Coasta Elene". Oferta prezentata de companie a folosit cea mai buna solutie tehnica care indeplineste toate cerintele. Intracom Telecom si-a folosit o mare parte din expertiza sa internationala pentru a isi furniza tehnologia pentru retelele private de tip misiune critica.HCG beneficiaza de echipamentele de ultima generatie ale Intracom Telecom, care ii permit sediul sau central sa mentina o conexiune broadband neintrerupta cu punctele de interes din spatiul Portului Piraeus, inlocuind tehnologii mai vechi. Pe langa conectivitatea sporita la internet, HCG a imbunatatit un numar de aplicatii interne de tip web-based si client-server, transferand in mod eficient fisiere audio, video si date la viteze ultra-rapide in ambele sensuri. Proiectul a inclus si servicii de migrare, servicii in perioada de proba si instruirea aferenta.HCG, o organizatie esentiala a Ministerului de Afaceri Maritime si Politicii Insulare, a achizitionat infrastructuri de retea moderne pentru centrul sau in portul din Piraeus, o miscare cheie pentru a reusi in misiunea sa de supraveghere si detectare a intrusilor din porturile elene si de pe intreaga sa linie de coasta, una dintre cele mai lungi la nivel global., a comentat: