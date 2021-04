9 motive pentru care sa cumperi un telefon iPhone 11 in loc de un iPhone 11 Pro sau Pro Max

1. iPhone 11 este semnificativ mai convenabil decat modelele pro ale seriei

2. iPhone 11 are o gama de culori mai variata decat iPhone 11 Pro sau Pro Max

3. iPhone 11 este telefonul ideal pentru cei care isi doresc un terminal ergonomic

4. Display-ul Liquid Retina este mai mult decat suficient pentru un telefon mobil

5. Camerele principale ale tuturor telefoanelor din seria iPhone 11 sunt aproape identice

6. Aceleasi camere selfie pentru toate telefoanele din seria iPhone 11

7. Un procesor care nu te lasa la greu

8. Autonomie extraordinara (pentru un iPhone)

9. Huse profesionale pentru mai multa rezistenta, dar si personalitate

Poti economisi cateva sute bune de lei chiar si la ora actuala daca investesti intr-un telefon iPhone 11 in loc de unul iPhone 11 Pro sau iPhone 11 Pro Max. Iar acesta este un lucru demn de luat in calcul, mai ales daca te gandesti la faptul ca toate cele trei telefoane ale seriei, in cea mai convenabila varianta a lor, dispun de doar 64 GB de memorie interna.Telefoanele iPhone 11 Pro si Pro Max pot fi cumparate cu carcase in nuante: space gray, silver, gold sau midnight green care desi sunt foarte elegante si rafinate, sunt destul de putine. Pe de alta parte, telefonul iPhone 11 este disponibil pe mov, galben, verde, negru, alb sau rosu, in nuante puternice, care inspira buna dispozitie.Vrei un terminal pe care sa-l poti folosi timp indelungat fara sa te incomodeze? Atunci telefonul iPhone 11 este cea mai buna solutie cand vine vorba de seria sa. Terminalul iPhone 11 Pro are un display de 5.8 inch, iPhone 11 Pro Max un display de 6.5 inch, iar iPhone 11 se situeaza exact la mijloc cu 6.1 inch.Recunoastem ca display-urile OLED cu care sunt dotate terminalele pro din seria iPhone 11 au farmecul lor incontestabil. Dar nici ecranul Liquid Retina al telefonului iPhone 11 nu este unul de lepadat deoarece ne ofera imagini de inalta calitate si culori de o acuratete deosebita.Cand investesc intr-un nou terminal Apple, majoritatea fanilor acestei companii o fac pentru ca isi doresc un telefon care sa le permita a imortaliza cadre superbe, indiferent de conditiile de lumina. Iar din punct de vedere al camerelor, toate cele trei modele de telefoane din seria iPhone 11 sunt mai mult sau mai putin identice, motiv pentru care iPhone 11, terminalul cel mai ieftin, reprezinta din nou cea mai buna alegere. Singura diferenta dintre modelul standard si cele pro ale acestei serii este lentila telephoto. Dar in ceea ce priveste calitatea fotografiilor, aceasta nu face nicio diferenta.Daca in ceea ce privea camera principala aveam macar lentila telephoto, la capitolul camere selfie chiar nu exista diferente intre telefoanele mobile din seria iPhone 11, motiv pentru care, din nou, iPhone 11 varianta standard este cea mai buna varianta.Daca tot vorbim de asemanari, trebuie sa mentionam faptul ca toate telefoanele din seria iPhone 11 mai impart si acelasi procesor, Atat iPhone 11 standard cat si iPhone 11 Pro sau iPhone 11 Pro Max sunt dotate cu cate un chip A13 Bionic.Cei de la Apple ne-au obisnuit deja sa nu le cerem prea mult cand vine vorba de baterii. Am inteles tactica lor de a-si dota terminalele cu baterii mai slabe pentru a putea respecta astfel anumite limite legate de greutate, dar chiar si asa apreciem din suflet faptul ca pentru telefoanele din seria iPhone 11 si-au dat mai mult silinta la capitolul autonomie, iar iPhone 11 standard nu face exceptie.In magazinul online Itelmobile, gasesti huse iPhone 11 sau huse iPhone 11 Pro pentru toate gusturile si toate buzunarele. Dar daca alegi sa investesti intr-un telefon iPhone 11 si ai un buget limitat, iti raman mai multi bani pentru a nu te limita la un singur set de huse.