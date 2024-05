Asigurarea pentru telefonul mobil, avantajoasa? Vezi ofertele

Companiile de telefonie au intrat, de ceva vreme, si pe nisa asigurarilor, acestea oferind un plus de siguranta clinetilor care vor sa-si cumpere o polita pentru telefonul nou achizitionat.

Desi nu costa mult, aceste asigurari nu acopera intotdeauna riscurile pe care vi le doriti, astfel ca va trebui sa fiti atenti ce semnati.

Spre exemplu, la Orange, furtul telefonului asigurat nu este acoperit, in schimb, Vodafone are acest risc "sub umbrela".

Cat te costa asigurarea

La Orange, orice telefon (cu exceptia iPhone, HTC sau RIM) care a fost cumparat in mai putin de un an poate fi asigurat pentru suma de 1,95 euro/luna. Asigurarea va este emisa de LGI Insurance.

Telefonele gen iPhone, HTC sau RIM (Blackberry), trebuie sa aiba o vechime de achizitie de maxim 6 luni, asigurarea lor costand 3,95 euro/luna.

Asigurarea este si mai complexa de atat, Orange punand in aplicare si sistemul de fransiza.

"In caz de dauna totala, primesti un telefon nou, acelasi model sau cu caracteristici asemanatoare, contra unei taxe de fransiza de 50 euro pentru iPhone, HTC si RIM sau de 10 euro pentru orice alt model, si in limita valorii asigurate de 4.000 lei (TVA inclus)", se arata pe site-ul Orange.

Mai concret, daca v-ati pierdut iPhone-ul, sa spunem, puteti primii altul nou, dar va trebui sa platiti 50 de euro.

Inlocuirea pieselor si cu second-hand

In cazul in care telefonul vi s-a defectat, acesta poate fi reparat de cate ori este nevoie, dar in limita a 1.000 de lei.

Partea urata este ca daca este nevoie de inlocuirea vreunei piese, Orange poate indeplini aceasta procedura, dar ramane la alegerea companiei daca foloseste piese noi sau uzate, de la acelasi producator sau altul, daca sunt eligibile piesele, dupa cum mentioneaza compania.

Nici daca folositi prea mult telefonul si acesta se strica, Orange nu-l va inlocui. O alta exceptie, pentru care nu veti avea aparatul inlocuit sau reparat, consta in furtul, pierderea sau disparitia acestuia.

Vodafone are trei asigurari

Al doilea operator de telefonie mobila din piata locala ofera pentru clientii sai trei polite pentru terminalele pe care le are: Standard - 1,99 euro/luna, Premium - 2,99 euro/luna si SmartPhone - 4,99 euro/luna.

Dintre acestea, numai Premium va asigura telefonul contra furtului. In schimb, daca sunteti talharit si pierdeti in acest eveniment si telefonul, primele doua polite va acopera riscul in limta a 1.500 de euro.

In cazul de defectiuni accidentale, dar care nu includ si pe cele provocate de apa, decat in anumite cazuri, asigurarea Standard va ofera o protectie a telefonului in valoare de 1.000 de euro, in timp ce urmatoarele doua polite au un plafon maxim de 1.500 euro

Despagubirea nu se poate da de doua ori in aceeasi luna, anunta operatorul pe site-l propriu. Totodata, nu veti primi alt aparat daca cel pe care-l aveati l-ati lasat intr-o masina descuiata sau l-ati lasat nesupravegheat in afara unei cladiri.

Internity acopera doar anumite riscuri

Avarii accidentale, avarii cauzate de lichide si furt prin efractie - sunt cele trei mari riscuri pe care Internity le acopera. Acestea costa minim 49,99 lei/an pentru un telefon de pana in 209 lei, iar maxim 529,99 lei/an pentru telefoane care au pret intre 2.121 si 6.400 lei.

Cosmote Romania inca nu are un astfel de serviciu de asigurare a telefonelor.

Atentie, niciuna din companii nu va despagubeste baneste pentru evenimentele acoperite de polite.