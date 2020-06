Care sunt cele mai populare accesorii pentru smartphone?

Ziare.

Aveti pe cineva drag plecat in strainatate? Va amintiti probabil cat de greu era de suportat distanta pana sa apara pe piata smartphone-urile. Acum, puteti folosi aplicatii precum WatsApp sau Messenger pentru a suna prin videocall, si puteti vedea persoanele dragi, indiferent ca se afla la 100 de km distanta sau peste mari si tari, ceea ce este un lucru grozav.Smartphone-urile pot fi acum folosite pentru a socializa cu prietenii virtuali de pe retelele de socializare, cum ar fi Facebook sau Instagram de exemplu.Smartphone-urile se pot folosi de-asemenea pentru a efectua plati online sau pentru a face cumparaturi online, iar astfel oamenii fac totul mai usor de acasa, castiga timp si confort.Se pot folosi smartphone-urile pentru a ajunge la destinatie cand plecati intr-o calatorie cu masina personala, datorita unor aplicatii speciale cum ar fi Waze sau Google Maps.Acestea sunt doar cateva exemple de situatii in care folosim smartphone-urile, iar acestea isi fac treaba foarte bine.Tinand cont de aceste detalii, este firesc ca fiecare persoana care are nevoie de un nou smartphone, sa isi indrepte atentia spre dispozitive noi si performante. Cei care isi aleg smartphone-uri noi, cu siguranta isi indreapta atentia si spre diferite accesorii telefoane , cum ar fi de exemplu o husa compatibila pentru smartphone-ul ales.Husa este un accesoriu de protectie pentru smartphone, care poate fi confectionata din diferite materiale cum ar fi: piele, silicon, cauciuc, materiale plastice, etc. Exista diferite tipuri de huse pentru telefoane, iar cele mai populare sunt flip cover, carcasa smartphone sau husa tip sac.Cei care au nevoie de un asemenea accesoriu, fie isi indreapta atentia spre huse smartphone universale, fie pot cauta o husa care sa fie special creata pentru marca si modelul de smartphone pe care il detin.Geamul de protectie din sticla, este un alt accesoriu pentru smartphone, care se bucura de o mare popularitate in randul utilizatorilor. Acest lucru este evident, in conditiile in care accesoriul poate proteja telefonul pentru ca acesta sa nu aiba ecranul spart in urma unei lovituri sau in urma unei cazaturi.Acest accesoriu este eficient si pentru ca nu permite ca praful sau murdaria sa se depuna pe suprafata display-ului.Un alt accesoriu foarte popular in randul utilizatorilor de smartphone, este selfie stick-ul. Multi utilizatori de smartphone isi aleg un asemenea accesoriu pentru ca le permite sa faca fotografii de grup folosind camera frontala a telefonului. In plus, selfie stick-ul poate fi utilizat pentru a face fotografii din unghiuri mult mai greu accesibile.Pentru persoanele care calatoresc cu autocarul de exemplu, un acumulator extern pentru smartphone este un accesoriu ideal, dat fiind faptul ca acesta le ofera posibilitatea de a-si incarca telefoanele atunci cand nu au la dispozitie o sursa de energie electrica (priza).Accesoriile auto pentru smartphone sunt de-asemenea foarte importante pentru cei care conduc in fiecare zi. Un asemenea utilizator de smartphone, cu siguranta va avea mereu in masina un incarcator auto pentru telefonul mobil, pe care il va folosi pentru a-si incarca dispozitivul.Pentru soferi de-asemenea, un suport pentru smartphone este un accesoriu ideal, pentru ca acesta poate fi lipit pe parbriz sau prins intre gaurile de aerisire din bordul masinii sau lipit pe bord, astfel incat utilizatorul sa aiba la indemana telefonul cand foloseste aplicatii cum ar fi Google Maps sau Waze, pentru a fi ghidat sa ajunga la destinatie.Nu in ultimul rand, soferii isi mai pot indrepta atentia si spre o casca bluetooth pentru smartphone, dat fiind faptul ca nu au voie sa tina telefonul in mana in timp ce conduc.