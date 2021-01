Industria aplicatiilor mobile. Europenii au platit in prima zi de Craciun peste 54 de milioane de dolari pentru aplicatii

Prima zi a Craciunului este, in mod traditional deja, una din cele mai bune pentru dezvoltatorii de aplicatii. Utilizatorii cumpara in numar mare aplicatii de Craciun, inclusiv pentru a le face cadou celor dragi.Conform Sensor Tower, in Europa au fost cumparate aplicatii in valoare de 54,6 milioane de dolari in prima zi a Craciunului, care a devenit a doua cea mai buna zi a anului trecut pentru dezvoltatori, dupa Black Friday.Anul acesta, europenii au cheltuit cu 29% mai mult decat de Craciunul din 2019, cand suma a fost de 42,2 milioane de dolari.Insa, Europa a inregistrat o crestere anuala mai mica decat cea de la nivel global. In intreaga lume, cresterea sumelor investite de Craciun a fost de 34,5%. Cele 54,6 milioane de dolari din Europa reprezinta doar aproximativ 13% din banii investitii in aplicatii la nivel global de Craciun.Doua treimi, adica 36,6 milioane de dolari au ajuns la producatorii de jocuri, care s-au bucurat de o crestere anuala de 21%. Cel mai vandut joc din ziua de Craciun a fost Brawl Stars, care a atras 1,8 milioane de dolari,Desi a trebuit sa se multumeasca doar cu o treime din bani, dezvoltatorii celorlalte aplicatii au beneficiat de o crestere anuala de 50%, de la 12 milioane de dolari in 2019.Cu 1 milion de dolari, Tinder a fost cea mai productiva aplicatie de Craciun.Cei mai multi bani au venit din Germania, tara care a investit 11 milioane de dolari in aplicatii in ziua de Craciun. Urmeaza Marea Britanie cu 10,4 milioane de dolari si Franta cu 5,7 milioane de dolari.