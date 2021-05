Ce telefoane poti sa iei pana in 1000 de lei?

Iar astazi ne-am gandit sa-ti prezentam cele mai bune telefoane de 1000 de lei , pentru ca bugetul tau sa nu fie afectat de noua achizitie pe care te pregatesti sa o faci.Iata dintre ce modele poti alege.Chiar daca nu e proaspat lansat, Galaxy A50 2019 de la Samsung este un telefon pe care te poti baza atunci cand vine vorba de un dispozitiv care le are pe toate, desi il poti cumpara pentru mai putin de 1000 lei.Cu un display Super AMOLED de 6,4 inch, telefonul vine in patru variante de stocare interna. Mai exact, iti poti cumpara un Galaxy A50 cu 64GB si 4GB RAM, 64GB si 6GB RAM, 128GB si 4GB RAM sau 128GB si 6GB RAM.Te vei bucura de o suita de trei camere, suficient de performante pentru un telefon sub 1000 lei, a cate 25MP, 8MP, respectiv 5MP, dar si de o camera de selfie de 25MP. Impresionant pentru un smartphone atat de ieftin, nu-i asa?Dar poate cea mai interesanta specificatie pentru un telefon sub 1000 lei ca acesta este bateria sa, de 4000 mAh, care poate fi reincarcata cu functia de fast charging la 15W.Lansat tot in 2019, Huawei P30 Lite este nu doar un smartphone cu toate specificatiile pe care ti le-ai putea dori de la un telefon ieftin, dar si unul care arata foarte bine.Cu un display generos de 6,15 inch si o densitate impresionanta de pixeli, Huawei P30 Lite poate fi cumparat in cinci variante de stocare interna. Poti alege sa cumperi un telefon de acest tip cu 64GB si 4GB RAM, 128GB si 4GB RAM, 128GB si 6GB RAM, 128GB si 8GB RAM sau 256GB si 6GB RAM.Suita de camere a acestui telefon cuprinde trei obiective, a cate 48MP, 8MP si 2MP, in vreme ce camera frontala are 24MP. Exista si modele care au aceleasi trei obiective, dar cu 24MP, 8MP si 2MP, cu o camera de selfie de 32MP.Ce ar mai trebui sa stii despre un Huawei P30 Lite este ca telefonul vine cu o baterie de 3340 mAh, suficienta sa fie reincarcata o singura data in zi, pentru o utilizare medie a dispozitivului.Daca esti fan al telefoanelor Apple, dar vrei sa te incadrezi in bugetul de 1000 lei, atunci iti poti lua un iPhone 6S care sa-ti satisfaca suficiente pretentii in materie de tehnologie.Mult mai micut decat modelele de telefoane prezentate anterior, iPhone 6S are un display doar 4,7 inch, dar pe perfect daca preferi smartphone-urile care incap fara probleme intr-o singura mana.iPhone 6S poate fi comandat in patru variante de stocare interna, si anume 16GB si 2GB RAM, 32GB si 2GB RAM, 64GB si 2GB RAM sau 128GB si 2GB RAM. Ce trebuie sa retii este ca acest telefon, spre deosebire de celelalte doua pe care ti le-am descris mai sus, nu are posibilitatea de a-i fi adaugat un card de memorie, asa ca, in afara de alti 5GB pusi la dispozitie de iCloud, va trebui sa te multumesti cu spatiul de stocare cu care acest telefon vine din fabrica.iPhone 6S are o singura camera pe spate, de 16MP, iar camera de selfie are doar 5MP. Nici bateria acestui telefon nu este una spectaculoasa, pentru ca are doar 1715 mAh.Poti comanda toate aceste telefoane pana in 1000 lei de pe Flip.ro, locul in care verificarile specialistilor intalnesc pasiunea pentru tehnologie, pe care te invitam sa le testezi si tu!