Quad-core a devenit noul standard high-tech pentru smartphone-uri si tablete, iar producatorii s-au grabit sa prezinte la MWC 2012 telefoane cat mai competitive. NVIDIA si procesorul sau Tegra 3 sunt prezente in cele mai multe telefoane quad-core de top, insa nu detin monopolul.

Pentru cei care planuiesc sa-si schimbe smartphone-ul cu un quad-core in acest an, iata cele mai bune telefoane quad-core in 2012.

1. HTC One X

Noul smartphone HTC cu procesor NVIDIA Tegra 3 la 1,5 GHz a fost unul dintre cele mai apreciate telefoane la MWC 2012, lucru datorat si ecranului de 4,7 inch 720p. HTC One X ruleaza Android 4.0 Ice Cream Sandwich cu noua interfata HTC Sense 4.

Smartphone-ul, descris de HTC ca "all-in device", include si o camera foto de 8MP, spatiu de stocare de 32GB si tehnologie NFC.

Alaturi de procesorul rapid, HTC a imbunatatit si viteza camerei foto: se deschide in 0,7 secunde si pentru autofocus are nevoie de doar 0,2 secunde. Mai mult, poate face poze si in timp ce filmeaza.

2. LG Optimus 4X HD

Cu acelasi procesor NVIDIA Tegra 3 1,5 GHz, LG Optimus 4X HD are un ecran la fel de mare ca HTC One X: IPS de 4,7 inch, cu rezolutie de 1280x720. Noul smartphone quad-core LG are o grosime de numai 8,9 mm si include 1GB de memorie RAM, alaturi de 16 GB spatiu de stocare.

LG Optimus 4X HD are incorporate doua camere: una de 8MP si una frontala de 1,3MP.

Bateria de 2150mAh este suficienta, datorita celui de-al cincilea nucleu "companion core" din procesorul Tegra 3.

