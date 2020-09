Merita sa investesti in clasa entry level de la Huawei?

Huawei P40 lite vs Huawei Y6p vs Huawei Y5p

Pret

Aspect

Capacitatea de stocare si memoria RAM

Autonomia

Merita sa investesti in telefoane de buget de la Huawei?

Dar ca sa judecam o compania de telefoane si sa vedem care ii sunt adevaratele competente, nu este suficient sa ne uitam doar la flagship-uri, ci trebuie sa analizam si telefoanele mai prietenoase cu bugetul utilizatorilor. De aceea, in articolul prezent, ne-am gandit sa luam la bani marunti trei terminale de la Huawei care nu-ti fac gaura in buzunar si sa vedem cat sunt de bune.Oricare din telefoanele Huawei P40 lite, Huawei Y6p si Huawei Y5p poate fi achizitionat pe piata romaneasca la un pret sub 1000 de lei. Dintre cele trei, Huawei Y5p este cel mai ieftin, iar Huawei P40 lite cel mai scump, dar in functie de model si capacitatea de stocare chiar si cel din urma poate fi cumparat cu un buget de doar 1000 de lei, lucru pentru care le putem considera pe toate niste telefoane "de buget".In ceea ce priveste aspectul, producatorii nici ca puteau crea niste telefoane mai diferite intre ele. Asa cum era de asteptat, Huawei P40 lite are cel mai modern look, cu un display de 6.4 inch si un raport ecran / corp demn de un telefon scump. Pe de alta parte, dispunerea in partea stanga a ecranului camerei selfie nu este considerata cea mai buna alegere pentru multi utilizatori. Pe de alta parte, pozitia celor patru lentile din spate ne aduce aminte de modelele iPhone 11 Pro si iPhone 11 Pro Max pentru ca arata mai mult sau mai putin identic cu design-ul Apple. La polul opus in ceea ce priveste eleganta, se afla Huawei Y5p. Marginile carcasei nu fac cinste ecranului, dar nici nu putem avea asteptari prea mari avand in vedere ca poate fi cumparat cu aproape o treime din pretul terminalului Huawei P40 lite. Per total, aspectul celor trei telefoane care fac subiectul acestui articol nici nu uimeste, dar nici nu dezamageste. Iar pentru utilizatorii pretentiosi, intotdeauna exista si solutia de a opta pentru un set de huse Huawei Y6p huse Huawei Y5p sau huse Huawei P40 lite de la Itelmobile Chiar si intre telefoanele din aceasta gama de pret exista diferente in ceea ce priveste capacitatea de stocare si memoria RAM si fiecare suta de lei platita in plus, conteaza. Asa se face ca cel mai ieftin terminal, respectiv Huawei Y5p are doar 32 GB de memorie interna si 2 GB memorie RAM, destul de putin pentru un terminal al zilelor noastre, dar neobisnuit de mult pentru un telefon pe care il poti cumpara cu mai putin de 400 de lei. Urmatorul pe scara ierarhica este Huawei Y6p cu 64 GB memorie de stocare si 3 GB memorie RAM, iar fara nicio surpriza, cel mai bun este Huawei P40 lite cu 128 GB si 6 GB RAM, cam atat cat au si unele flagship-uri, infinit mai scumpe.Daca din toate punctele de vedere pe care le-am discutat pana acum Huawei P40 lite a iesit in evidenta prin calitatile sale, la capitolul autonomie roata se intoarce si avem un nou castigator. Cei de la Huawei au fost foarte generosi cu telefonul Huawei Y6p, dotandu-l cu o baterie de 5000 mAh spre deosebire de Huawei P40 lite care are un acumulator de 4200 mAh, sau Huawei Y5p doar unul de 3020 mAh.Raspunsul la aceasta intrebare depinde foarte mult de felul cum privesti problema. Daca iti permiti sa cumperi un flagship de ultima generatie, normal ca telefoanele de buget par fade si lipsite de orice aptitudini. Dar daca trebuie sa te incadrezi intr-un buget limitat, oricare dintre Huawei P40 lite, Huawei Y5p sau Huawei Y6p este o alegere inteleapta.