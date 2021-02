Rezistenta la superlativ cu accesoriile Pitaka de la GSMnet.ro

Rezista de pana la 5 ori mai mult decat otelul;

Este extrem de subtire si usoara;

Este utilizata in tehnologii militare si aerospatiale, la autovehiculele performante si la echipamentele de protectie antiglont.

Daca e sa luam un exemplu in acest sens, in momentul in care avem un telefon scump si apoi cumparam un incarcator auto ieftin, slab calitativ, acesta poate avea consecinte asupra telefonului, afectand unele functii ale telefonului.Indiferent de ce tip de accesorii vorbim, acestea trebuie sa isi dovedeasca proprietatile si eficienta. Un exemplu elocvent ar putea fi viteza de incarcare ce este trecuta pe ambalajul unui incarcator -aceasta trebuie sa corespunda cu realitatea.Un alt aspect esential este rezistenta pe care o au accesoriile. Acestea trebuie sa fie confectionate din materiale durabile, astfel incat sa le putem utiliza un timp indelungat.Ceea ce mai conteaza este si aspectul accesoriilor pe care le achizitionam. Finisajele trebuie sa fie precise, complete si sa aiba un aspect atractiv in ansamblu.Magazinul online GSMnet.ro se remarca de ani buni in randul magazinelor ce comercializeaza accesorii pentru telefoanele mobile, piese, gadget-uri si wearables pentru diverse modele de telefoane. Clientii il prefera datorita produselor si serviciilor inalt calitative ce le sunt puse la dispozitie.Gama de accesorii pentru telefoanele mobile regasita la GSMnet.ro este extrem de diversificata si acopera o gama larga de modele.Preturile accesoriilor sunt foarte accesibile, iar clientii pot beneficia periodic si de reduceri de pret aplicate in cadrul campaniilor dedicate.Printre marcile de accesorii regasite pe site-ul GSMnet.ro se numara si Pitaka. Pentru cei ce inca nu au auzit de acest brand, mentionam faptul ca vorbim de o categorie de accesorii ce se caracterizeaza in primul rand prin durabilitate - mai multe detalii despre acestea regasim pe site-ul oficial https://www.ipitaka.com/ Durabilitatea este data de materialul din care sunt facute accesoriile - fibra de aramida o poliamida aromatica. Sa vedem si ce caracteristici are aceasta:Cei ce doresc sa isi achizitioneze accesorii Pitaka trebuie sa stie ca la GSMnet.ro sunt disponibile huse pentru flagship-urile de telefoane de la Apple si Samsung, huse pentru Apple Watch, incarcatoare retea wireless, cabluri de date si incarcare USB, incarcatoare auto USB, suporturi auto universale, portofele magnetice si suporturi dock pentru incarcare Fast Wireless.Comenzile se plaseaza direct pe site-ul GSMnet.ro si sunt livrate prin intermediul unei firme de curierat rapid in 24 de ore direct din stocul propriu al magazinului.