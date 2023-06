Telefonul care vorbeste cu tine in romana a devenit realitate de luna asta

Allview X4 Soul Infinity a fost promovat picatura cu picatura inainte de lansare. Acum e oficial si, pe alocuri, inca nu se ridica la inaltimea promisiunilor.

Telefonul vine in doua versiuni, apoi mai vine in patru versiuni. Sa clarific: exista versiunea simpla si Plus. X4 Soul Infinity Plus este telefonul high-end vandut sub marca locala Allview. Apoi, sunt patru modele cu hardware diferit, pe care le identifici in functie de litera din nume. Astfel, ai Allview X4 Soul Infinity L, S, N si Z.

Am folosit timp de-o saptamana modelul N, adica Nice. Si este "nice", cand te uiti prima data la el si cand vezi cum se reflecta lumina de pe spate. Cel putin la nivel vizual compania Visual Fan a facut o treaba buna.

Mai important e insa ecranul, unul de 5,7 inci la rezolutie 1.440 x 720 pixeli si cu raport de aspect, daca nu era evident din rezolutie, de 18:9. Adica este un telefon care se incadreaza in norma acestui an.

Ca hardware, Allview X4 Soul Infinity N are un procesor MediaTek cu opt nuclee, 4GB de memorie RAM si un spatiu de stocare de 32GB pe care il poti extinde cu un microSD de pana la 128GB.

Bateria este de 3.000 mAh, iar camera foto este de 16 megapixeli cu f/1.8. Pe fata este una de 8MP cu f/2.

Afla de la Playtech.ro impresii despre Allview X4 Soul Infinity, telefonul vandut de romani