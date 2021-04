Apple a lansat iOS 14.5. Siri are acum mai multe voci

iOS 14.5 (impreuna cu corespondentul sau de iPad ) au fost lansate luni seara si pot fi, de atunci, instalate pe device-urile mobile dezvoltate de Apple. Desi este doar un update intermediar, acesta aduce cateva noutati notabile.In primul rand, iOS 14.5 vine cu ceea ce Apple numeste App Tracking Transparency. In cadrul acestui nou sistem de protejare a intimitatii, utilizatorul va primi o notificare ce-l va intreba daca permite aplicatiilor sa-l urmareasca in afara propriilor servicii.Daca utilizatorul refuza urmarirea din partea unei aplicatii , aceasta nu va mai putea folosi identificatorul unic furnizat de telefon pentru a vedea activitatea utilizatorului in cadrul altor servicii si aplicatii.Mai multe optiuni legate de noul App Tracking Transparency, printre care blocarea in mod implicit a urmaririi, pentru a nu mai primi notificari de fiecare data, exista acum la Settings - Privacy.Deblocarea iPhone-urilor se poate face acum cu ajutorul Apple Watch, pentru situatiile in care FaceID nu poate realiza identificarea utilizatorului din cauza mastii.Siri are acum mai multe voci din care utilizatorul poate alege in cadrul procesului initial de configurare a telefonului. Asistentul celor de la Apple poate acum sa realizeze si apeluri de urgenta, cand i se cere, sau sa sune pe FaceTime.Acelasi iOS 14.5 aduce suport pentru noile dispozitive de localizare a obiectelor, AirTags, precum si pentru folosirea a doua SIM-uri 5G pe iPhone 12. Nu lipsesc nici o serie intreaga de noi emoji-uri.Noua versiune poate fi instalata pentru orice model care suporta iOS 14.