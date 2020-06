Belgia. Sistem de urmarire a telefoanelor mobile pentru limitarea aglomerarii statiunilor marine si a plajelor

Ziare.

Orasele costiere belgiene nu doresc sa interzica turistilor sa vina, dat vor ca acestia sa se foloseasca e bunul simt, cum ar fi sa se orienteze catre un loc mai putin aglomerat sau sa opteze sa faca cumparaturi mai tarziu.Cele 10 districte aflate de-a lungul litoralului vor detecta telefoanele mobile pe plaje si pe diguri si vor afisa informatii in timp real pe un site, cu coduri de la verde inchis pentru zonele calme si portocaliu pentru cele foarte aglomerate.Un numar de 130 de senzori amplasati in orase vor indica oamenilor locurile aglomerate pe care ar trebui sa le evite. Site-ul va oferi si informatii despre cat de aglomerate vor fi statiunile i n zilele urmatoare.Orasul Knokke-Heist a creat si marcaje pe plaje, pentru a crea suprafete de cate 3 metri patrati."Am creat asa-numite "bule pentru plaja", unde o familie sau un grup de prieteni pot sta impreuna in siguranta si vizualiza distanta la care ar trebui sa stea unii fata de altii", a declarat un consilier al orasului specializat in turism, Anthony Wittesaele.Inotul in mare este interzis in Belgia in afara sezonului, cand patruleaza salvamarii. Pandemia de Covid-19 a intarziat deschiderea sezonului, care ar fi rebuit sa aiba loc in luna mai, pana in aceasta sambata. Sezonul se va incheia la jmatatea lunii septembrie.