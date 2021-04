Design atractiv sau siguranta? Stiai ca le poti alege pe amandoua pentru husa telefonului tau?

Insa, evolutia telefoanelor mobile, mai exact integrarea unui touchscreen in locul butoanelor nu a venit fara un pret: cel al fragilitatii. Probabil iti amintesti clasicele telefoane mobile cu butoane, pe care le puteai scapa pe scari sau direct pe asfalt si nu pateau nimic, nu aveau vreo zgarietura. Rezistenta venea din faptul ca atat ecranele, cat si corpurile telefoanelor erau din plastic, nu din sticla cum sunt astazi. Bineinteles, nu inseamna ca suspinam dupa primele telefoane mobile, insa cu siguranta iti doresti si tu o solutie pentru ca telefonul tau sa fie protejat.Cel mai simplu mod prin care iti poti proteja telefonul de zgarieturi, lovituri, praf si multi alti factori externi este prin utilizarea unei huse. Cu toate ca producatorii au dezvoltat sticle extrem de rezistente pentru protejarea ecranelor telefoanelor, nu inseamna ca trebuie sa te bazezi doar pe asta. Niciodata nu strica o masura de protectie in plus, asa ca iti recomandam sa alegi o husa care sa ti se potriveasca in totalitate, atat ca nivel de siguranta, dar si ca design.Stim ca poate vrei sa te bucuri de telefonul tau asa cum este, fara husa, insa trebuie sa te gandesti la acest accesoriu ca la unul ce iti completeaza personalitatea. Stim ca unele modele de husa, desi ofera protectia adecvata, nu arata tocmai bine. Insa noi vrem sa iti propunem un nou concept, potrivit pentru iPhone, de aceea iti recomandam huse iPhone 12 personalizate , de la Motifsio. Acestea imbina perfect design-ul unic si atractiv cu siguranta.Husele de la Motifsion sunt realizate din piele naturala granulata, ceea ce inseamna ca te vei bucura de ele foarte mult timp. De asemenea, datorita design-ului si texturii, telefonul va sta foarte bine atat in mana, dar si pe diferite suprafete, fara a aluneca. In plus, deoarece sunt huse personalizate, poti alege textul sau monograma ce iti vor infrumuseta husa. Poti opta pentru un nume, un simbol, poate chiar o data... Tu decizi! Cu husele de la Motifsio nu va mai trebui sa faci vreun compromis si sa alegi intre design si siguranta: le poti avea pe amandoua, fara efort.Ce spui? Alegi cele mai bune huse pentru iPhone 12?