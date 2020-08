DOCUMENT Lista celor peste o mie de localitati din Romania in care risti sa ai tarife roaming chiar daca nu ai parasit tara

Raportul privind evaluarea situatiilor de roaming involuntar in zonele de frontiera a fost intocmit in cadrul campaniei de monitorizare pentru determinarea acoperirii cu servicii de voce si date.Astfel, in perioada mai-octombrie 2019, cu ajutorul aparaturii si softurilor specifice, ANCOM masurat prin sesiuni de tip drive-test acoperirea cu servicii de comunicatii mobile 2G, 3G si 4G, in toate localitatile cu mai mult de 10 locuitori din Romania."Utilizarea datelor din aceasta campanie in vederea determinarii riscului de roaming involuntar a fost posibila datorita faptului ca in cazul tehnologiei GSM au fost masurate toate canalele disponibile si astfel, in proximitatea granitelor de stat, au fost masurate si cele ale operatorilor din tarile vecine. In plus, in cazul tehnologiilor UMTS si LTE, o serie de canale sunt utilizate simultan de operatorii romani si cei de peste hotare si ca atare au fost utilizate si aceste date pentru evaluarea riscului de roaming", se arata in raport.Potrivit documentului citat, localitatile cu risc de roaming au fost stabilite ca fiind acele localitati in care cel putin un patrat din cele masurate a fost catalogat cu risc de roaming."Localitatile cu risc crescut de roaming au fost stabilite pe operator si sunt acelea in care acoperirea operatorului respectiv a fost mai mica de 80 %, iar numarul de patrate cu risc de roaming din localitatea respectiva a fost mai mare de 50 % raportat la numarul total de patrate masurate", se mai arata in raport.Lista localitatilor in care exista un risc de a se intra in regim de roaming pe teritoriul Romaniei poate fi consultata AICI