Cum a evoluat televiziunea de la începuturi până la smart TV

La 7 septembrie 1927, Philo Taylor Farnsworth din San Francisco, un inventator în vârstă de 21 de ani va deveni părintele televizorului, deși locuise într-o casă fără curent electric până la 14 ani. El a realizat un sistem capabil să capteze imagini în mișcare într-o formă care putea fi codificată pe unde radio și care se transforma ulterior într-o imagine pe un ecran. Iar prima imagine transmisă a fost… o linie dreaptă.Deși aceasta a fost considerată cea mai importantă etapă în apariția televizorului, au mai existat și alte încercări notabile în domeniu, cum ar fi câteva experimente brute în transmiterea imaginilor, realizate de Boris Rosing din Rusia cu 16 ani înainte de primul succes al lui Farnsworth. De asemenea, un sistem mecanic de televiziune, care scanează imagini folosind un disc rotativ cu găuri dispuse în formă de spirală, fusese demonstrat de John Logie Baird în Anglia și Charles Francis Jenkins în Statele Unite la începutul anilor 1920.RCA, compania care a dominat afacerea radio din Statele Unite cu cele două rețele NBC, a investit 50 de milioane de dolari în dezvoltarea televiziunii și l-a angajat pe omul de știință de origine rusă Vladimir Kosma Zworykin, care participase la experimentele lui Rosing.În 1939, RCA a televizat deschiderea Târgului Mondial din New York, inclusiv un discurs al președintelui Franklin Delano Roosevelt, acesta fiind primul președinte care a apărut la televizor. Iar la 17 mai 1939, compania va difuza primul joc de baseball televizat jucat între universitățile Princeton și Columbia.RCA a început să vândă aparate de televiziune cu tuburi de imagine de 5 x 12 inch (12,7 x 25,4 cm).Majoritatea formatelor noilor programe - știri, comedii de situație, spectacole de varietăți și drame - au fost împrumutate de la radio, doar că au primit și imagine. Nu exista însă o mare varietate în ceea ce privește imaginea, știrile de exemplu fiind relatate de o persoană care citea de pe hârtie noutățile zilei. Apare incipient și ideea de reclamă mascată, deoarece un sponsor, o companie de tutun din vremea respectivă, îi va cere prezentatorului de știri John Cameron Swayze să aibă o țigară aprinsă la vedere ori de câte ori era filmat.Numărul de televizoare utilizate a crescut de la 6.000 în 1946 la aproximativ 12 milioane până în 1951. Nici o invenție nouă nu a intrat în casele americane mai repede decât televizoarele alb-negru. Până în 1955, jumătate din toate casele din SUA aveau un astfel de aparat.Între 1953 și 1955, programele de televiziune au început să se îndepărteze de formatele radio. Președintele televiziunii NBC, Sylvester Weaver, a conceput spectacolul Peter Pan (1955), cu Mary Martin, care a atras aproximativ 60 de milioane de telespectatori.O altă rețea de televiziune, ABC, a obținut primul său profit cu spectacole orientate spre tineret, precum Disneyland, care a debutat în 1954 (și de atunci a fost difuzat sub diferite nume) și The Mickey Mouse Club (1955-1959).La mijlocul anilor 50, televiziunea a început să preia elemente dintr-o altă formă artistică, și anume teatrul. NBC și CBS au prezentat antologii dramatice care au fost foarte apreciate, precum Kraft Television Theatre (1947), Studio One (1948), Playhouse 90 (1956) și The US Steel Hour (1953). Dramele de televiziune memorabile din epocă - cele mai multe dintre ele difuzate în direct - au inclus Marty (1955) al lui Paddy Chayefsky și Twelve Angry Men al lui Reginald Rose (1954).Privind în urmă, această perioadă este considerată Epoca de Aur a televiziunii În 1956, Robert Adler inventează prima telecomandă, care a primit numele de Zenith Space Commander. În 1960 va fi transmisă în direct dezbaterea dintre candidații la președinție Richard M. Nixon și John F. Kennedy. În 1962 va fi dezvoltat și lansat Telstar, primul satelit prin intermediul căruia transmisiile TV erau distribuite la nivel internațional.În 1967, deja majoritatea emisiunilor TV erau color. Pe 20 iulie 1969, 600 de milioane de oameni urmăresc prima transmisie TV de pe Lună. În 1972, jumătate din televizoarele din locuințe au tehnologie color. În 1984 sunt introduse transmisiile TV stereo. În 1996, televizoarele sunt prezente în cel puțin 1 miliard de locuințe din întreaga lume.Istoria televizorului și implicit a televiziunii este una fascinantă. Deși astăzi ni se pare banal să ai un televizor și să urmărești programe diverse, dezvoltarea acestuia a fost una fascinantă, aducând oamenilor informații vitale, marcând momente istorice sau oferindu-le un mod de a se distra. În continuare, televizorul este o parte importantă din viața noastră, ținându-ne conectați la tot ce e nou și oferindu-ne posibilitatea de a ne relaxa cu diverse emisiuni, filme și programe, iar tehnologia smart TV vine cu opțiuni de conectare cu alte device-uri, pentru accesarea unui conținut multimedia cât mai bogat.