Noi reparam televizoare la domiciliul clientului!

Noi ne deplasam si reparam televizoare la domiciliul clientului, in orice zona din Bucuresti sau din judetul Ilfov. Pentru ca suntem profesionisti si pentru ca oferim servicii de calitate, serviciile de deplasare si constatare sunt complet gratuite si oferim si garantie pentru reparatiile realizate de noi timp de 6 luni.Firma noastra, Mozy Service Electronice, repara aproape orice tip de televizor defect, LED, LCD sau televizoare tip plasma. Nu conteaza nici marca televizorului pentru noi! Poate fi un televizor marca Sony, Samsung, Vortex, Toshiba, Myria, Teletech, LG, Hisense, Hitachi, Philips, JVC, Panasonic, Grundig, etc. Deci, nu trebuie sa va faceti griji nici din acest punct de vedere.In foarte multe cazuri, noi reusim sa reparam televizoarele pe loc. Exista insa si situatii cand acest lucru nu este posibil si trebuie sa comandam anumite piese speciale. In medie, poate dura 2-3 zile pana cand televizorul dumneavoastra va functiona din nou daca nu avem tot ce ne trebuie.Pentru ca foarte multa lume ne intreaba aproape zilnic, retineti faptul ca noi nu oferim doar servicii de reparatii televizoare . Specialistii nostri mai pot repara laptop-uri, calculatoare, sisteme audio, etc. In schimb, noi nu reparam frigidere, masini de spalat, cuptoare cu microunde sau alte tipuri de produse electrocasnice de genul acesta.De asemenea, trebuie sa mentionam faptul ca, firma noastra foloseste pentru repararea televizoarelor, doar piese noi si originale, procurate doar de la distribuitorii autorizati din Romania. Noi nu reparam televizoare folosind piese vechi, uzate deja.Punem la dispozitia persoanelor interesate servicii de reparatii televizoare in Bucuresti chiar in toate cele 6 sectoare si in urmatoarele localitati: Bragadiru, Cornetu, Popesti Leordeni, Buftea, Chitila, Magurele, Otopeni, Pantelimon, Chiajna si Berceni.IMPORTANT! In situatia in care ecranul televizorului dumneavoastra s-a spart sa stiti ca noi nu il putem inlocui. Costurile ar fi aproape la fel de mari ca in situatia in care ati achizitiona unul nou.De asemenea, noi nu achizitionam televizoare sau piese vechi de televizoare. Folosim pentru reparatia televizoarelor defecte, doar piese noi cu durata mare de viata.In aceasta situatie, nu trebuie sa va faceti nici un fel de griji. Puteti contacta unul din reprezentantii firmei noastre la numarul de telefon 0799.269.589 sau ne puteti trimite un mesaj la adresa de mail contact@reparatii-televizoare.com. In scurt timp, o sa va contactam noi pentru a stabili locul si ora cand va gasim acasa.Daca exista situatii in care va este mai comod sau doriti sa aduceti televizorul dumneavoastra la unul din sediile firmei noastre, este posibil si acest lucru. Insa, va trebui sa ne anuntati inainte de a-l aduce, in mod obligatoriu!De asemenea, daca intentionati sa cumparati un televizor nou si aveti nevoie de cateva sfaturi utile referitoare la marca, performante, costuri de reparatii, puteti apela fara probleme la specialistii nostri, de asemenea. Televizoarele noi, insa, o sa le achizitionati din magazinele de specialitate, pentru ca noi nu comercializam astfel de produse.Pentru a afla cu aproximatie costul reparatiei unui televizor, va trebui sa ne spuneti telefonic in ce consta defectiunea. Noi va comunicam apoi costul estimativ, care reprezinta in marea majoritate a cazurilor, aproximativ 90% din costul final. Exceptie fac situatiile neprevazute pe care le descoperim la fata locului.