Smart TV-urile vor acapara curând întreaga piață de televizoare: ce poți face cu un televizor inteligent

Avântul luat de noile tehnologii este de neoprit. Creșterea în popularitate a așa numitelor smart tv sau televizoare inteligente este tot mai pregnantă de la an la an. Un tip de dispozitiv care înglobează o serie de caracteristici și specificații care îl fac total diferit de restul televizoarelor convenționale, arătând evoluția tehnologiei și aplicabilitatea acesteia în căminele noastre.Principala caracteristică a unui smart tv este posibilitatea de a se conecta la internet prin intermediul unei rețele WiFi. Plecând de aici, poate dezvolta o serie de servicii digitale care merg de la căutat conținut web până la acces pe rețelele sociale, transmisiuni streaming, descărcare de jocuri și chiar shopping online.Un smart tv permite utilizatorului să vadă pe televizor conținut multimedia de pe Internet, fie ele filme, seriale, jocuri, fotografii, meciuri... Caracterul său inteligent, mai exct, se asociază cu cel al altor dispozitive electronice, dat fiind că poți avea acces la diverse aplicații pentru a controla mai bine conținutul.Aceste aplicații, la fel cum se întâmplă pe telefonul mobil, oferă utilizatorului acces la tot felul de servicii: conținut pe platformele plătite Netflix, Amazon Prime, HBO Go, Disney, Youtube, Spotify, descărcare de jocuri video, realizarea de videoapeluri, obținerea în timp real a informațiilor meteo, știri etc.Rezumând, oarecum, un smart tv poate face multe din lucrurile pe care până de curând le puteam realiza doar cu ajutorul unui calculator. Un smart tv are propriul său sistem de operare , pentru a putea realiza anumite funcții. Navigarea pe internet, accesul la video-uri streaming și rețele sociale, jucat jocuri... Acestea sunt cele mai obișnuite. Totuși, există și alte funcții mai puțin cunoscute ale unui smart tv.Una dintre aceste funcții este posibilitatea de a face apeluri video. Pentru asta, trebuie să ai un model de smart tv care are integrată o cameră web, deși există și varianta de a instala separat una.Prin Skype, se poate produce rapid și simplu un apel video direct pe un televizor inteligent. E cu adevărat surprinzătoare calitatea imaginii acestor aparate pentru astfel de apeluri video. O calitate pe care nu o vei regăsi pe smartphone sau pe laptop.Nu doar că prin intermediul unui smart tv putem vedea filmele și serialele noastre preferate pe platformele de streaming, oricând avem chef. Un smarrt tv ne permite și să înregistrăm o mare cantitate de programe și emisiuni transmise în direct, pentru a le putea urmări ulterior.Altă funcție interesantă a unor anumite modele de smart tv este că le poți controla prin telefonul mobil, în loc de o telecomandă. Mărci precum Samsung sau LG au, în general, astfel de funcții. Dacă adăugăm un Chromecast, pe orice televizor putem face asta.Apoi, jocurile video. Un televizor smart poate fi folosit și pentru anumite jocuri video, atât de sine stătătoare, cât și ca interfață pentru o consolă, precum Playstation sau XBox.Cu aplicațiile potrivite instalate și cu un microfon cu bluetooth, poți folosi televizorul smart și ca platformă de karaoke. Adună-ți prietenii într-o seară și dați drumul petrecerii!În fine, când nu folosești televizorul, îl poți folosi ca ramă foto uriașă. Poți urca sau accesa pozele preferate pe tv smart și să le afișezi în timpul în care televizorul este în stand by. Evident, această opțiune depinde de la producător la producător