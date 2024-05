+400 de profesionisti in eCommerce reuniti la Evenimentul Premium de Comert Electronic TeCOMM

Pe 24 si 25 octombrie Cluj-Napoca a gazduit cel mai mare eveniment de eCommerce din Europa de Est. Peste 400 de proprietari ai magazinelor online si profesionisti ai comertului electronic si-au dat intalnire la Grand Hotel Italia***** pentru a lua parte la +50 de prezentari purtate de catre top playerii eCommerce-ului national si international.

Industria eCommerceului a inregistrat o crestere masiva in ultimi ani, de accea din dorinta de a oferi participantilor un continut relevant si concentrat in informatii utile anul acesta evenimentul a fost structurat pe doua zile pe domenii de interes diversificate.

Tematici abordate la TeCOMM

Prima zi a fost dedicata workshopurilor impartite pe cinci sectiuni: o zona dedicata marketerilor, una pentru cei ce doresc sa afle mai multe despre SEO, Google Anlitycs sau indexare.

Antreprenorii au dispus de o zona dedicata lor, iar cei care numai de putin s-au aventurat in lumea eCommerce-ului au luat parte la workshopurile din cadrul sectiunii Start UP Area Powered by eMAG Marketplace.

Sectiunea de Start UP Area a gazduit unele dintre cele mai dinamice si de interes workshopuri. Participantii din aceasta sectiune au primit inside-uri utile despre cum sa isi deschida un magazin online sau cum sa il dezvolte pe cel deja existent.

Dezvolta business-ul tau la un alt nivel, este subiectul dezbatut de George Iordache Sales Team Leader, eMAG Marketplace Romania unde accentul a fost pus pe importanta trecerii din offline in online, perpectiva de ansamblu asupra afacerii, dar si tehnologiile folosite pentru a imbunatati experienta consumatorului, acesta afirmand ca "traim in era tehnologiei, dar ne e frica sa o folosim! Use it!".

Puterea tehnologiei si impactul generatiei iBrain

Tematicile din cea de a doua zi au fost impartite in prezentari si discutii libere purtate de catre marii piloni ai comertului online precum eBay, PHILIPS, GfK, eMAG Marketplace, Zoot.ro sau Fashiondays.

Reprezentantul eBay, Samuel Laurinkari - Head of EU Affairs a evidentiat in prezentarea Modele comerciale in sec 21 - oportunitatile pe care le au business-urile mici importanta automatizarii, rapiditatea cu care se dezvolta inteligenta artificiala si eficienta platformelor de marketplace pentru magazinele mici.

Marco Wolters - Global Industry Lead Fashion, Home and Lifestyle @ Gfk a venit cu o perspectiva noua asupra generatiei Z - iBrain si modul in care acestia schimba viitorul comertului.

Prin intermediul unei simple statististici, Marco declara ca retailul clasic pierde tot mai mult teren, argumentul fiind unul unul simplu: traficul din mallurile din SUA a scazut cu 50%, spatiile goale din UK ating 14%, iar in Belgia din 80 de mii de magazine fizice se estimeaza ca 30 de mii se vor inchide in urmatorii 5 ani. C

omertul este deja in continua schimbare, insa adevarata revolutie va incepe atunci cand generatia iBrain va incepe sa achizitioneze, doar atunci se vor observa efectele distrugatoare ale smartphonurilor.

Importanta automatizarii si dezvoltarea inteligentei artificiale a fost cel mai dezbatut subiect din cadrul Evenimentului Premium de Comert Electronic TeCOMM, Minnter Dial President @ Myndset Company argumenteaza importanta adaptarii la noile tehnologii, mai important de atat utilizarea celor mai potrivite tehnologii pentru tipul de business.

Zona expozitionala a fost o componenta esentiala pentru toti cei care activeaza in comertul electronic: comerciantii si furnizorii de servicii au beneficiat in aceste doua zile de trafic intens, companii precum Exponea, DHL, GoOnline, BT Mic, Euro GSM, Bittnet sau Roweb au reusit in acest timp sa stabileasca intalniri de business cu participantii si partenerii TeCOMM.

Companiile care au inteles aportul pe care conferinta de eCommerce il are in dezvoltarea mediului de afaceri online si care sustin acest eveniment sunt:

Gold Partner: Exponea

Silver Partner: PayU

Start-up Area Powered by: eMAG Marketplace

Parteneri: DHL, Btmic.ro, Bittnet Systems, Frisbo, GoOnline, iAgency, DWF, C-Solution, Profitshare, Proclick, Marveii, EuroGSM, Hosterion, Filadelfia Turism, Hornet Mobile, MKOR, Roweb, Klain, Gripads

Supported by: MxHost, Mready, Florariile Magnolia, Conectoo, Concepto, BT Club, UBC, Corola Traduceri, PM Furniture, Ioana Malai, UAD, Ciao Bella, Vector Watch

Expozanti: Customsoft, Hostvision, The Factory Network, Baboon, Logiq Design, Sannet, Xcurier, UBBEE, Alida's Sweet Cloud, ARMO

Recommended Payment Processor: Netopia mobilPay

Official Car: Autoworld

Official Coffee: Meron

