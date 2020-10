Twitter va suspenda conturile utilizatorilor care ii doresc moartea lui Donald Trump

Platforma de socializare a amintit de o politica in vigoare din aprilie. Politicile impuse de Twitter permit suspendarea unui "comportament abuziv", inclusiv cand cineva posteaza "continut cu indemn clar, dorinta de moarte, care aduce daune grave unui individ"."Speranta ca cineva sa moara ca urmare a unei boli" este un exemplu specific in aceste linii directoare privind comportamentul utilizatorilor.Continuturi negative au aparut pe retelele de socializare ca urmare a anuntului ca Trump s-a imbolnavit de coronavirus.Hashtagurile recente sunt: "#TrumpHasCovid" si "#CovidCaughtTrump".Multi utilizatori si-au exprimat pe Twitter "gandurile si rugaciunile" pentru presedinte sau au celebrat "karma" - un termen care, de asemenea, a devenit moda, avand in vedere comentariile recente pe care Trump le-a facut batjocorindu-l pe fostul videpresedinte Biden pentru ca poarta mereu o masca.Dar altii au folosit Twitter pentru a-si exprima speranta ca pandemia va duce la moartea presedintelui.Trump este tratat in prezent la Centrul medical "Walter Reed", unde va urma mai multe tratamente, inclusiv unul experimental.Twitter a precizat ca nu toate actiunile vor fi indreptate impotriva fiecarui mesaj negativ. "Prioritizam eliminarea continutului atunci cand acesta are un indemn clar la actiune care ar putea provoca daune din lumea reala", a precizat reprezentantul Twitter.