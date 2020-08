Facebook a fost de acord sa plateasca 650 de milioane de dolari pentru a inchide un proces in care compania este acuzata ca a stocat datele biometrice a milioane de utilizatori

In luna iulie, compania de media sociala si-a majorat oferta pentru inchiderea procesului cu 100 de milioane de dolari, la 650 de milioane de dolari. In acest proces, utlizatorii din statul Illinois au acuzat Facebook ca a incalcat Legea privind Confidentialitate Informatilor Biometrice.Acordul revizuit rezolva ingrijorarile curtii, ceea ce a dus la aprobarea preliminara a acordului pentru inchiderea procesului colectiv, a scris judecatorul James Donato intr-o decizie inregistrata la tribunalul districtual din districtul nordic al Californiei.Potrivit acuzatiilor, Facebook a incalcat legea prin intermediul functiei " Tag Suggestions", care a permis utilizatorilor sa isi recunoasca prietenii de pe Facebook din fotografiile publicate anterior, potrivit procesului care a inceput in 2015.Compania a fost criticata recent de catre parlamentari si autoritatile de reglementare, in legatura cu practicile legate de confidentialitate.Anul trecut, Facebook a acceptat plata unei amenzi recor de 5 miliarde de dolari, pentru inchiderea unei investigatii a Comisiei Federale pentru Comert privind confidentialitatea datelor.