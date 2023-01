Facebook pierde utilizatori in SUA si Canada

Facebook a inregistrat o scadere masiva a numarului de utilizatori in Statele Unite si Canada, arata statisticile.

Chiar daca la nivel global, Facebook se apropie rapid de 700 de milioane de utilizatori (la inceputul lui iunie erau 687 de milioane), in Statele Unite reteaua sociala a pierdut 6 milioane de utilizatori, iar in Canada 1,52 milioane, arata InsideFacebook.

Conform datelor InsideFacebook, la inceputul lunii mai, Facebook avea 155 de milioane de utilizatori in SUA, iar la sfarsitul lunii doar 149,4 milioane. Facebook a mai inregistrat pierderi de aproximativ 100.000 de utilizatori in Marea Britanie, Norvegia si Rusia.

Cu toate acestea, site-ul mentioneaza ca statistica a fost realizata folosind instrumentele pentru publicitate ale Facebook, care nu sunt create special pentru a realiza statisticile, si precizeaza ca rezultatele finale pot fi influentate de factori precum numarul de absolventi sau anotimp.

O alta statistica, de data aceasta realizata de comScore, arata ca in Statele Unite, Facebook a avut de fapt 157 de milioane de utilizatori.

Cei de la Facebook au reactionat dupa publicarea statisticilor, mentionand ca cele realizate cu instrumentele site-ului nu sunt corecte si ca reteaua se afla in continua expansiune.

"Suntem multumiti de cresterea Facebook si de modul in care oamenii sunt implicati. Peste 50% dintre utilizatorii activi se logheaza in fiecare zi", se arata in raspunsul companiei.

