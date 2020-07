Fostul angajat Yahoo care a spart conturile a mii de utilizatori scapa de inchisoare

Celebrul caz in care un fost angajat al Yahoo a fost prins dupa ce a spart conturile a peste 6.000 de utilizatori ai serviciului de email Yahoo, in cautare de continut pornografic personal, a ajuns la final dupa ce un judecator american a pronuntat sentinta.Reyes Daniel Ruiz, in varsta de 34 de ani acum, a fost gasit vinovat de acuzatiile ce i-au fost aduse si va fi plasat in arest la domiciliu. Totodata, acesta se va afla sub supraveghere vreme de 5 ani, timp in care o alta infractiune comisa i-ar putea agrava situatiaRuiz va mai fi obligat la plata unei amenzi de 5.000 de dolari si la daune de 118.456 de dolari pe care trebuie sa-i plateasca catre Oath, in locul fostei Yahoo.Conturile au fost sparte in perioada 2009 -2019, vreme in care Ruiz a fost angajat ca inginer la Yahoo. Acesta s-a folosit de accesul pe care-l avea pentru a sparge parolele femeilor tinere, in speranta ca va gasi fotografii si filmari in care acestea faceau sex.Ruiz a descarcat continutul sexual pe un hard disk si, pe langa conturile de Yahoo, a mai spart cel putin 100 de conturi la alte servicii online ale victimelor.Fostul angajat Yahoo si-a dat seama ca angajatorul a aflat de actiunile sale in iunie 2018 si a formatat hard disk-ul pe care copiase continutul descarcat din conturile sparte. Din aceasta cauza, au putut fi identificate doar aproximativ jumatate dintre victime.In timpul procesului, Ruiz a declarat ca reusise sa colecteze intre 1.000 si 4.000 de imagini si filmari, care ocupau aproximativ 2TB pe hard dis