Google anunta noi functii de securitate si protejare a intimitatii. Activitatile suspecte, semnalate utilizatorilor printr-un pop-up care acopera aproape tot ecranul

Prima pe lista este ceea ce Google numeste alerte de securitate cross-app. In momentul in care algoritmii Google depisteaza o activitate suspecta, utilizatorul va primi o alerta pe smartphone , care va consta intr-un pop-up ce acopera aproape tot ecranul si indeamna utilizatorul sa verifice daca este vorba de o actiune proprie sau este necesar sa ia masuri pentru securizarea contului.Noutatea este ca alerta va fi afisata in orice aplicatie Google, indiferent de serviciul unde a fost depistata activitatea suspecta. Spre exemplu, daca utilizatorul scrie un email in Gmail, acolo va primi alerta, chiar daca serviciul unde a fost depistata problema este Photos.Acest tip de alerte va fi implementat in cursul saptamanilor viitoare si va ajunge pe iPhone inaintea Android-ului.Al doilea pe lista este asa-numitul Guest mode pentru Google Assistant, care poate fi activat prin comanda "Hey Google, turn on Guest mode".Aceasta optiune este gandita pentru momentele in care asistentul este folosit de alta persoana decat de posesorul contului inregistrat pe telefon. Activitatile si comenzile apelate in acest mod nu vor fi salvate in contul Google.Primele device-uri pe care va fi implementata aceasta facilitate sunt difuzoarele inteligente Nest.Tot pentru Google Assistant, Google adauga o comanda prin care utilizatorul poate accesa rapid sectiunea de intimitate si securitate a contului. Pentru asta a fost adaugata intrebarea "Is my Google Account secure?"In fine, Google spune ca a actualizat Safety Center, portalul dedicat informarii utilizatorilor sai pe teme legate de securitate si intimitate. Acesta contine acum mai multe informatii, despre mai multe produse ale companiei.