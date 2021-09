4 ponturi pentru realizarea videoclipuri how-to si ce program de editare sa folosesti

Traim intr-o epoca fascinanta, cand aproape orice cunostinta este disponibila la un click distanta. Videoclipurile sunt insa cele mai cautate si accesibile surse de informare din ultima vreme.

Cele mai cautate si apreciate sunt insa videoclipurile how-to. Indiferent ca este vorba despre realizarea unei decoratiuni, a unui aranjament floral, despre diverse retete populare, ori din contra, despre realizarea machiajului sau a ingrijirii corporale, ori despre orice alt domeniu, aceste videoclipuri sunt mereu in trenduri.

Daca vrei sa creezi videoclipuri de tip how-to care sa prinda la public trebuie sa tii cont de cateva reguli simple! Iata care sunt acestea.

1. Videoclip relevant pentru pagina ta

Videoclipul pe care il creezi trebuie sa fie relevant pentru domneniul tau. De exemplu, daca ai un canal de food&cooking, nu este indicat sa realizezi un videoclip how-to despre machiaj sau invers. Chiar daca acesta iti va aduce ceva trafic nou, utilizatorii respectivi nu vor ramane pe pagina ta.

2. Instructiuni clare

Un videoclip how-to trebuie sa fie concesi, sa aiba instructiuni clare si sa poata fi inteles de oricine. Nu trebuie sa sari peste anumiti pasi sau sa omiti anumite informatii.

3. Scurt si la obiect

Un videoclip how-to bun trebuie sa fie scurt si la obiect. Nu trebuie sa te abati de la informatia clara si sa vorbesti pe langa subiect. De asemenea, este indicat sa-l faci cat mai scurt si usor de urmarit. Daca in realitate intregul proces dureaza o ora sau mai mult, un astfel de videoclip nu trebuie sa aiba mai mult de 5 minute.

4. Lista cu ingredientele/ustensilele necesare la inceput

In cazul unui videoclip how-to, introducerea trebuie sa fie foarte scurta si concisa. In plus, chiar la inceputul videoclipului trebuie sa-i oferi utilizatorului o lista cu toate ingredientele sau instrumentele necesare pentru realizarea proeictului respectiv. Este indicat sa arati toate obiectele necesare si, eventual, sa lasi si o lista in descrierea acestuia, astfel incat informatia sa fie mai accesibila.

Dupa filmarea videoclipului urmeaza partea cea mai dificila. Editarea video. Aici trebuie sa acorzi o atentie deosebita detaliilor. Sa lasi la viteza normala pasii cei mai importanti si sa maresti viteza cand nu este necesar sa explici ce faci. De esemplu, in cazul unei retete, daca ai de calit legumele timp de cinci munute, in video nu trebuie sa dureze mai mult de 5 secunde.

Un alt truc extrem de apreciat in ultima vreme este ca videoclipurile sa aiba si o subtitrare. Exista multe persoane care le urmaresc in timp ce nu pot porni sonorul (sunt la munca sau in autobuz, ori incearca sa-si adoarma copilul).

Pentru editare de calitate foloseste InVideo

Cu siguranta iti doresti sa realizezi o editare de calitate. Prin urmare, iti recomandam sa folosesti InVideo, un editor video de peste 1,5 milioane de utilizatori din peste 190 de tari. Avantajul acestuia este ca nu trebuie instalat in calculator, fiind o platforma online. Trebuie doar sa-ti creezi un cont si sa incepi editarea video. Avantajul este ca il poti utiliza de oriunde si nu trebuie sa fii la calculatorul personal. In plus, daca incepi editarea unui video poti continua de unde ai ramas, totul salvandu-se automat pe platforma.

Un alt avantaj este ca InVideo, spre deosebire de alte programe de editare, poate fi folosit atat pe un computer cu Windows, cat si pe Mac sau iPad.

Cu ajutorul InVideo potri crea videoclipuri de calitate, fiind ideal pentru realizarea de reclame video, videoclipuri promotionale, videoclipuri pentru retelele sociale, amintiri pentru familie si multe altele.

Programul are atat varianta gratuita, cu mai putine functii de editare, care este perfecta pentru incepatori, cat si varianta cu plata pentru avansati. Avantajul este ca, spre deosebire de alte programe de editare video gratuite, folosind InVideo nu vei avea un filigram in coltul videoclipului.

Iar daca ai nelamuriri ori nu reusesti sa folosesti o anumita functie beneficiezi de suport, pe chat, non-stop.

Cu ajutorul InVideo poti ajusta imaginile, poti taia partile nedorite, poti decupa sau ajusta culorile videoclipului. De asemenea, ai posibilitatea de a adauga subtitrari, voci peste videoclip, melodii sau efecte sonore. In plus, poti utiliza o multime de alte functii de imbunatatire a calatitatii video.

Mai mult, InVideo iti ofera peste 4000 de sabloane si milioane de poze premium oferite de iStock, Shutterstock si Storyblock pentru realizarea videoclipurilor perfecte. Iar daca esti blogger poti transforma rapid un articol intr-un video cu ajutorul acestui program. Totul in doar cinci minute.

